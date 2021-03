Wolgast

Endlich: Wolgast hat seinen Aldi-Markt wieder. Ein bisschen anders und an anderer Stelle, aber er ist wieder da. Während der Zeit des Neubaus können die Kunden nun in einem großen Zelt im Wolgaster Industriegelände neben dem Hagebau- und dem Repomarkt ihre Waren des täglichen Bedarfs einkaufen. Der mobile Aldi-Markt öffnet am Mittwoch, dem 31. März, um 8 Uhr.

Der bisherige Markt an der Robert-Koch-Straße wurde am 3. Februar geschlossen, das Gebäude ist inzwischen bereits abgerissen und die Bauarbeiten für den Neubau haben begonnen. „Das Zelt befindet sich jetzt am Hagebaumarkt. Es hat eine Verkaufsfläche von rund 800 Quadratmetern und ist damit nur 80 Quadratmeter kleiner als der bisherige Markt“, erläutert Giovanni Wilde, Leiter Verkauf von Aldi Nord.

Bis auf die frischen Backwaren wird das gesamte Sortiment angeboten – vom Wasser über abgepacktes Brot bis hin zu Frischfleisch, Snacks und Aktionsware ist alles dabei. Für die nötigen Temperaturen sorgt eine mobile Heizung.

Video: Vorübergehende Neueröffnung eines Aldi-Zeltes in Wolgast

Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr geöffnet

Vor dem Zelt stehen 50 eigene Aldi-Parkplätze zur Verfügung, zusätzlich werden die Parkplätze von Hagebau und Repo gemeinschaftlich genutzt. Auch ein Fahrrad-Parkplatz wurde eingerichtet. Die Öffnungszeiten des Aldi-Zeltes sind montags bis sonnabends von 8 bis 20 Uhr geöffnet. „Bei der morgendlichen Öffnung haben wir uns an die Zeiten der anderen beiden Märkte im Industriegebiet angelehnt“, so Wilde.

13 Mitarbeiter des alten Teams arbeiten künftig bis zur Neueröffnung von Aldi im Oktober im Zelt. Am Montag und Dienstag wurden alle Regale bestückt und die Kühltruhen aufgefüllt. „Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass trotz Maskenpflicht die Gänge zwei Meter breit sind, damit gerade in Coronazeiten der Abstand zwischen den Kunden gewahrt werden kann“, schildert Maria Günther, die Regionalverkaufsleiterin. Am Eingang gibt es zudem eine große Station zur Händedesinfektion. Die Kassen sind komplett mit Plexiglas verkleidet.

Die Mitarbeiterinnen Nadine Teepe (l.) und Marianne Schmidt sind mit den letzten Arbeiten vor der Eröffnung des Einkaufszeltes am Mittwoch beschäftigt. Quelle: Tilo Wallrodt

Auch der Stadtbus fährt ins Industriegelände

„Wir hoffen sehr, dass der Zelt-Markt von der einheimischen Bevölkerung gut angenommen wird, auch wenn es sich zwei Kilometer vom künftigen Neubau entfernt befindet“, sagt Filialleiter Silvio Radloff. Doch da das Industriegelände auch mit dem Stadtbus zu erreichen ist, sieht er keine Probleme. Aldi habe während der Neubauphasen anderer Märkte mit dem Zelt-Provisorium gute Erfahrungen gemacht. Mit der Stadt Wolgast habe die Zusammenarbeit gut geklappt, sodass eine passende Stellfläche gefunden werden konnte. Nun weisen überall im Stadtgebiet Hinweistafeln auf die Übergangslösung hin.

Neubau wird im Oktober fertig

Im Oktober dieses Jahres soll dann der neu errichtete Aldi-Markt an der Robert-Koch-Straße eröffnet werden. Der Neubau wird laut Giovanni Wilde eine Verkaufsfläche von 1041 Quadratmetern mit separatem Leergut- und Backwarenraum haben. Die vergrößerte Backwarenauslage ist dann künftig mit einem rückgelagerten Backwarenraum versehen, sodass Kunden die Zubereitung miterleben können und die Mitarbeiter die Regale bequem von der Rückseite mit frischer Backware befüllen können.

„Der Fokus bei der Inneneinrichtung des neuen Marktes liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre mit einem verbesserten Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren“, sagt Wilde. Für eine helle Einkaufsatmosphäre sorgen bodentiefe Fenster und eine Deckenhöhe von 3,50 Meter.

Bis es soweit ist, bleibt die Einkaufsmöglichkeit im Zelt.

Von Cornelia Meerkatz