Wolgast: Verkehrsbehinderungen am Mittwoch wegen Demo

Wolgast

Wegen einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen kann es am Mittwochabend in Wolgast zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen. Darauf weist der Landkreis Vorpommern-Greifswald hin. In der Zeit zwischen 18 und 22 Uhr ist es möglich, dass die Bundesstraße B 111 zeitweise im Stadtbereich in beiden Richtungen voll gesperrt werden muss.

Das weitere Stadtgebiet von Wolgast ist in dieser Zeit ebenfalls von Verkehrseinschränkungen betroffen, da der Aufzug durch die Innenstadt führen wird. In der vergangenen Woche hatten sich nahezu 1700 Menschen an einer entsprechenden Demonstration beteiligt. Für Mittwoch, den 22. Dezember, hat der Veranstalter 900 Personen angemeldet.

Von Cornelia Meerkatz