Erneut wird in Wolgast am Mittwoch gegen die Corona-Maßnahmen und die drohende Impfpflicht demonstriert. Beim Landkreis wurde ein mehrstündiger Aufzug angemeldet. Die Veranstalter rechnen mit mindestens 1000 Teilnehmern aus ganz Vorpommern.

Wolgast: Verkehrsbehinderungen wegen Anti-Corona-Demo am Mittwoch

