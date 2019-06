Wolgast/Heringsdorf

Der Beschluss fiel mit deutlicher Mehrheit: Mit 93 Prozent stimmten die Mitglieder der Volksbank Wolgast e.G. am Dienstag für eine Verschmelzung ihrer Bank mit der Greifswalder Volksbank zur Volksbank Vorpommern. „Das ist ein überzeugendes Votum“, meint Ronny Bauch, der ebenso wie Doreen Heine in Wolgast als Bankvorstand fungiert.

Mit der rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres geplanten Fusion entsteht laut Bauch ein leistungsfähigeres Kreditinstitut, was auch dringend geboten sei. Denn: „Die Immobilienpreise und die Höhe von Investitionsvorhaben etwa im Hotelbereich sind in unserer Region in den vergangenen Jahren stark gestiegen“, so Bauch. „Bei der Kreditierung von Großprojekten stießen wir immer öfter an unsere Grenzen und mussten uns Partnerbanken suchen, was nicht unkompliziert ist. Dank der Verschmelzung können wir größere Kredite künftig wieder gänzlich in die eigenen Bücher nehmen.“

Der Einlagenzuwachs betrug 6,5 Prozent

Gut 180 Mitglieder der Volksbank Wolgast e.G. waren am Dienstagabend im Saal des Heringsdorfer Maritim-Hotels versammelt, um sich von den beiden Vorständen und von Aufsichtsratschef Andreas Harder über die Bilanz für 2018 informieren zu lassen. Insgesamt, so berichtete Doreen Heine, habe sich das Geldhaus im vergangenen Jahr gut im Wettbewerb behauptet. „Wir dürfen mit unserer Entwicklung zufrieden sein“, sagt Heine mit Verweis auf die gegenüber dem Vorjahr um 6,3 Prozent auf 187 Millionen Euro erhöhte Bilanzsumme. Als Grund für den Anstieg führte sie den unerwartet hohen Einlagenzuwachs von 6,5 Prozent auf 164 Millionen Euro an.

Der Trend hin zur kurzfristigen Geldanlage halte angesichts der weiter andauernden Niedrigzinsphase an. Grund sei die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank, die laut Ronny Bauch darauf abziele, südeuropäische Länder nicht in die Zahlungsunfähigkeit abgleiten zu lassen. Mit fatalen Folgen unter anderem für die deutschen Sparer, deren Guthaben sukzessive schrumpften, und nicht zuletzt für die hiesigen Banken. Bauch: „Wir sind froh, dass wir keine Negativzinsen für unsere Kunden berechnen müssen. Wir wollen das auch nicht, aber ob dies dauerhaft möglich ist, das kann ich nicht versprechen.“

Regulatorik bindet viel Kraft und Geld

Die Wolgaster Bankvorstände werden auch nicht müde, die Zunahme der Regulatorik im Bankensektor zu kritisieren. „Wir halten eine Mitarbeiterin vor, die ausschließlich damit beschäftigt ist, zum Beispiel statistische Meldungen über Eigenkapital, Liquidität und so weiter und Vorausschauen für mögliche Risiken an übergeordnete Stellen zu melden. Dies bindet enorm viel Kraft und Geld“, verdeutlicht Doreen Heine.

Die Bilanz für 2018 enthält Kundenkredite in einer Höhe von 90 Millionen Euro, was kaum über dem Kreditvolumen des Vorjahres liegt. Wie es heißt, hätten zum „moderaten Zuwachs“ sowohl die mittelständische Firmenkundschaft als auch die Privatkunden beigetragen. Letztere hätten das niedrige Zinsniveau genutzt, um vor allem in Bau, Ausbau, Renovierung und energetische Sanierung von Wohnungen und Häusern zu investieren.

Die künftige Volksbank Vorpommern wird eine Bilanzsumme von gut 750 Millionen Euro aufweisen und das Eigentum von über 17400 Mitgliedern (rund 15000 in Greifswald und 2127 in Wolgast) sein.

Tom Schröter