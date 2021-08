Wolgast

Unter der Überschrift „Für eine wohnortnahe Geburtshilfe, Kinder- und Frauengesundheit in MV“ startete vor wenigen Tagen das Bündnis der Bürgerinitiativen aus Bergen, Crivitz, Parchim und Wolgast eine gemeinsame Volksinitiative. Damit soll auf die Probleme bei der stationären medizinischen Versorgung, besonders in den Bereichen Geburtshilfe, Kinder- und Frauenheilkunde in unserem Land hingewiesen und der Landtag aufgefordert werden, zügig zu handeln, um ein weiteres Stationssterben zu verhindern und bereits entstandene Lücken wieder zu schließen.

„Die Äußerungen des Vorsitzenden der Enquetekommission, Jörg Heydorn, die Angebote der Gesundheitsvorsorge weiter zentralisieren zu wollen, bereiten uns große Sorge. Mit unserer landesweiten Volksinitiative wollen wir das verhindern, um eine wohnortnahe medizinische Versorgung auch im ländlichen Raum zu sichern“, heißt es von Seiten der Wolgaster Bürgerinitiative. Nachdem im Bundesrat die Initiative von Mecklenburg-Vorpommern angenommen wurde, die Fallpauschalen für den Bereich der Pädiatrie (Kinderheilkunde) abzuschaffen, bedarf es aus Sicht der Bürgerinitiativen nun dringend weiterer Beschlüsse, auch im Bundestag, für eine Neuregelung der Finanzierung von Krankenhausleistungen.

15 000 Unterschriften sind das Ziel

„Die Vergangenheit hat gezeigt, dass insbesondere die Privatisierung von Krankenhäusern eine falsche politische Entscheidung war. Das Land wird aufgefordert, die Landkreise weiter bei einer Rekommunalisierung zu unterstützen. Zudem müssen Gewinne der privaten Betreiber begrenzt werden“, fordert der Vorstand der Wolgaster BI. „Gesundheit ist keine Ware, sie gehört zur Daseinsvorsorge!“, so die deutlichen Worte.

„Wir sind sehr optimistisch, dass wir die notwendige Anzahl von 15 000 Unterschriften für unsere Volksinitiative zusammenbekommen und setzen dabei auf die breite Unterstützung der Bevölkerung unseres Landes“, sagt Rosemarie Thiele vom Vorstand. Unterschriftenlisten zum Auslegen in Geschäften oder bei Zusammenkünften können bei den jeweiligen Bürgerinitiativen angefordert werden.

Von Cornelia Meerkatz