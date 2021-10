Wolgast: Vollsperrung am Montag im Tannenkampweg

Wolgast

Am Montag ist der Tannenkampweg in Wolgast in großen Teilen voll gesperrt: Grund ist eine neue Asphaltdecke, die im Bereich zwischen dem Weg zu den Gärten vor der Einmündung in den Wolfskrug und der Waldstraße aufgebracht wird. Die Neubrandenburger Straßenbaufirma Eurovia Verkehrsbau Union, die seit einer Woche im Tannenkamp baut, führt die Arbeiten aus.

Zuvor war am Freitag, den 1. Oktober, das Asphaltarmierungsgitter eingebaut worden, damit sich die neue Deckschicht mit dem vorhandenen Straßenaufbau gut verbindet. Wie der Bauleiter ausführte, kann am Sonnabend und Sonntag der Tannenkampweg befahren werden, aber bitte nur in Schrittgeschwindigkeit.

Am Montag, den 4. Oktober, soll der Asphalteinbau in drei Abschnitten und unter Vollsperrung im jeweiligen Baubereich erfolgen: Der erste Bauabschnitt geht vom Beginn der Baustelle bis zur Mitte der Einfahrt in die Straße Am Wolfskrug, damit Autos noch die Möglichkeit haben, vorsichtig ein- und auszufahren. Die Vollsperrung des Bereiches soll von etwa 7 bis gegen 10 Uhr dauern. Anschließend wird neuer Asphalt im zweiten Bauabschnitt aufgebracht. Der geht von der Mitte der Einfahrt „Am Wolfskrug“ bis vor den Amselweg, so dass Anwohner aus dem Bereich Spitzenhörnweg, Finkenweg, Kastanienweg die Möglichkeit haben, ihre Grundstücke zu erreichen. Auch hier dauert die Vollsperrung ab etwa 10 Uhr drei bis dreieinhalb Stunden.

Danach wird der dritte Bauabschnitt in Angriff genommen. Die Asphaltschicht soll von dem Amselweg bis zum Baustellenende am Beginn der Betonstraße in Höhe Waldstraße aufgebracht werden. Es erfolgt ebenfalls eine gut dreistündige Vollsperrung. Anwohner der Straße Am Hünengrab haben in dieser Zeit keine Möglichkeit, ihre Grundstücke mit Fahrzeugen zu erreichen oder zu verlassen.

Autos am Sonntagabend außerhalb parken

Der Bauleiter erläutert, dass genauere Zeitangaben nicht möglich seien und bittet alle Bewohner des Gebietes, während des Asphalteinbaus auf unnötige Fahrten zu verzichten. Anwohnern des Tannenkampweges wird genau wie jenen der Straße Am Hünengrab empfohlen, ihre Fahrzeuge bereits am Sonntagabend außerhalb des gesamten Baustellenbereiches zu parken, da die Grundstücke während der Vollsperrungen am Montag nicht erreicht werden können.

Die Müllabfuhr wird aber planmäßig erfolgen. Mit dem Entsorgungsunternehmen seien die abschnittsweisen Sperrungen abgesprochen,

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwischen dem 5. und 8. Oktober erfolgen dann innerhalb der Baustelle die Nacharbeiten und die Fertigstellung des Straßenabschnittes, so im Bereich der Gullyschächte. In dieser Zeit müssen die Anwohner noch einmal mit einer beschränkten Befahrbarkeit des Tannenkampweges rechnen.

Von Cornelia Meerkatz