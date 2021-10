Wolgast: Warum jetzt die Meinung der Bürger zur Stadtentwicklung so wichtig ist 

Wolgast

Die Stadt Wolgast befragt ab Montag, den 11. Oktober, bis zum 5. November unter dem Link www.surveymonkey.de/r/BuergerbefragungWolgast und per im Rathaus ausgelegten Fragebogen ihre Bürgerinnen und Bürger zu deren ehrlicher Meinung zur touristischen und wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Heimatstadt. Die Ergebnisse sind ein wichtiger Teil der Analyse, welche die LennardtundBirner GmbH Dortmund-Amberg derzeit im Auftrag der Stadt durchführt.

Wolgast ist unmittelbarer Nachbar und Teil der Insel Usedom und damit Anlaufstelle sowohl von Tages- als auch Übernachtungsgästen. Nicht nur Übernachtungsbetriebe, auch Gastronomie, Einzelhandel, Dienstleister und Handwerk profitieren vom Tourismus. Dies kommt im Endeffekt allen Einwohnern zugute. Aber vor allem durch den extremen Durchgangsverkehr ist der Tourismus auch eine Belastung für die Stadt.

Stadt braucht dringend Tourismuskonzept

„Der Bau der Umgehungsstraße eröffnet uns die Chance, den gesamten Wirtschaftsstandort auf ein neues Fundament zu stellen. Wir können die Stadt sowohl als Ausflugs- und Übernachtungsziel für Gäste als auch für Fachkräfte und Investoren attraktiver machen“, betont Bürgermeister Stefan Weigler (CDU). Darum gelte es, jetzt zu handeln. Der Bürgermeister: „Wenn die Stadt verkehrsberuhigt ist, wollen wir bereits einen großen Schritt weiter sein und unser touristisches Konzept der neuen Situation angepasst haben.“

Die Stadt hat daher das Beratungsunternehmen für Wirtschaftsförderung, die LennardtundBirner GmbH, nach einer bundesweiten Ausschreibung mit einem Tourismus- und Vermarktungskonzept für Wolgast beauftragt. In den kommenden Monaten soll fundiert analysiert werden, welche Wege die Stadt gehen muss, um durch eine zielgruppengerechte Vermarktung die touristische Wertschöpfung weiter zu erhöhen und die Akzeptanz der Bürger für den Tourismus zu stärken.

Mitmachen heißt Chance auf Gewinn

Der anonyme Fragebogen fragt nach dem Ist-Stand und nach Vorschlägen für die wirtschaftliche Zukunft. Die Beantwortung dauert bis zu 15 Minuten. „Wir wollen dieses Konzept nicht im stillen Kämmerlein entwickeln, sondern die Bedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger mit einfließen lassen. Wir wollen nicht nur ein neues Logo oder einen neuen Spruch kreieren. Die Basis des Prozesses sind Fakten. Dafür brauchen wir jede Meinung“, appelliert der Bürgermeister an seine Mitbürger.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als Dank für die Mühe gibt es zahlreiche Preise zu gewinnen, darunter Gutscheine für Museums- oder Tierparkbesuche oder Büchergutscheine. An der Verlosung nimmt teil, wer den Fragebogen komplett ausgefüllt hat. Die Gewinner werden am 20. November nach dem Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail informiert. Wegen der Gewinnchance angegebene Mailadressen werden nicht an die Stadt Wolgast weitergegeben und nach der Ziehung vernichtet.

Von Cornelia Meerkatz