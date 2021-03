Wolgast: Weigler weist Forderung nach Überweg scharf zurück

Wolgast

Der neue Lidl-Markt an der Chausseestraße in Wolgast ist noch nicht geöffnet, da gibt es bereits Ärger. Anlieger im Bereich der Saarstraße dringen darauf, dass die im Zusammenhang mit dem Bebauungsplanverfahren getroffenen Festlegungen auch eingehalten werden. „Im B-Plan steht, dass an der Rampe der Ladezone eine vier Meter hohe und etwa 30 Meter lange Schallschutzwand errichtet wird. In Wirklichkeit ist die gebaute Wand aber nur 23 Meter lang“, informierte Klaus Rolf Plötz von der Bürgerinitiative Saarstraße am Mittwoch die Stadtvertreter. Da die Rampe 23 Meter lang sei, werde der Lärmschutz nicht vollständig gewährleistet, wenn dort die Lieferfahrzeuge verkehrten, erklärte er.

Anlieger weist auf Zusage der Stadtverwaltung hin

Anlieger Klaus Rolf Plötz möchte, dass die im Vorfeld getroffenen Festlegungen umgesetzt werden. Quelle: Tom Schröter

Darüber hinaus kritisierte Plötz, dass die Saarstraße auf Höhe der Beckmannstraße nicht mit einem Fußgängerüberweg ausgestattet wurde, um die Sicherheit insbesondere von Kindern und Gehbehinderten beim Überqueren der Straße zu erhöhen. Plötz verwies dabei auf eine entsprechende Zusage, die die Stadtverwaltung gab, als seinerzeit die Stellungnahmen zur notwendigen Änderung des Flächennutzungsplanes abgewogen wurden. In dem der OZ vorliegenden Papier heißt es: „Die Errichtung eines Fußgängerüberweges im Bereich der Saarstraße wird grundsätzlich befürwortet. Die Verwaltung wird beauftragt, einen entsprechenden Auftrag beim zuständigen Straßenverkehrsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu stellen.“

Während Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) zusagte, gegenüber dem Bauherrn bei der Dimensionierung der Schallschutzwand auf die Einhaltung der vereinbarten Länge zu bestehen, widersprach er Plötz in Bezug auf den Überweg vehement und erklärte: „Es ist kein Fußgängerüberweg festgelegt worden.“ Auch als Plötz den erwähnten schriftlichen Vermerk anführte, wies Weigler dessen Aussage in ungewohnt scharfem Ton als unwahr zurück.

Saarstraße wurde teilweise „zur Rennstrecke“

Stattdessen führte Weigler ins Feld, dass er Dankbarkeit dafür erwartet hätte, dass auf der Bundesstraße 111 eine Abbiegespur zum Lidl-Markt eingerichtet wurde. Dank dieser Abbiegespur erübrige sich die Forderung nach dem Überweg, da nicht mehr, wie ursprünglich von der Bürgerinitiative befürchtet, die Gefahr bestehe, dass die Saarstraße durch den Kundenverkehr des neuen Marktes zusätzlich belastet wird.

Die Schallschutzwand (rechts im Bild) sollte laut einem Vermerk im Bebauungsplan eigentlich etwa 30 Meter lang sein. Quelle: Tom Schröter

Klaus Rolf Plötz wies indes noch auf ein anderes Problem hin. Dass in der Saarstraße kürzlich ein Halteverbot im Abschnitt etwa von der Fahrschule bis zur Einmündung Heberleinstraße eingeführt wurde, werde zwar generell begrüßt. Allerdings sei der Abschnitt nun „zur Rennstrecke geworden“, weshalb Plötz vorschlug, das Halteverbot etwa 50 Meter vor dem Abzweig zur Heberleinstraße enden zu lassen. Hier entgegnete der Bürgermeister, dass in der Saarstraße eine 30-km/h-Begrenzung gilt und es sich um keinen Unfallschwerpunkt handele. Trotzdem könne die Angelegenheit im Bauausschuss diskutiert werden.

Von Tom Schröter