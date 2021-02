Wolgast: Weiterer Supermarkt schließt für zwei Wochen

Wolgast

An mehreren Wolgaster Supermärkten sind derzeit Baumaßnahmen im Gange. Aldi und Lidl entstehen neu und im Famila-Markt finden diverse Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen statt. Wie am Freitag bekannt wurde, schließt obendrein am 27. Februar der schwarze Netto-Markt an der Dr. Theodor-Neubauer-Straße zeitweise seine Pforten.

„Bis zur Wiedereröffnung, die am 12. März geplant ist, wird der Markt auf unser neues Ladenkonzept ,3.0’ umgestellt“, teilt Kirsten Geß vom Netto-Pressebüro mit.

Die Kunden erwarte nach dem Umbau ein modernes, skandinavisches Design mit dunklen Farben und Echtholz. Empfangen würden sie dann unter anderem mit einem großen Obst- und Gemüse-Bereich. Auch die Anordnung der übrigen Produkte – über 2000 Artikel des täglichen Bedarfs – im Markt werde verbessert.

Von Tom Schröter