Wolgast

Zwei Verletzte und 6000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalls am Neujahrstag bei Wolgast. Ein 32-jähriger Mann befuhr mit seinem Transporter VW T5 die L 262 (Greifswalder Straße) aus Richtung Wolgast kommend in Richtung Groß Ernsthof. In einer Rechtskurve verlor er aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Gewalt über sein Fahrzeug und touchierte einen im Gegenverkehr befindlichen Pkw Mitsubishi, der von einem 32-Jährigen geführt wurde.

Nach der Kollision zog der VW-Fahrer nach rechts, überfuhr den Bordstein und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer des VW-Transporters sowie seine 29-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Mitsubishi-Fahrer sowie die weiteren Insassen des Autos blieben unverletzt.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Bei dem Unfall am 1. Januar entstand insgesamt ein Schaden von 6000 Euro.

Von Cornelia Meerkatz