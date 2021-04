Wolgast: Zwei große Spenden für Feuerwehrförderverein 

Wolgast

Andreas Kycia, Chef der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast, hat allen Grund zur Freude. Vor wenigen Tagen erhielt er eine Karte, auf dem in großen Lettern „DANKE“ prangt. Und genau dieses Dankeschön rührt ihn sehr an: Denn die Karte stammt von einer älteren Dame aus Wolgast. „Wir waren bei ihr zum Einsatz, weil es ihr gesundheitlich plötzlich sehr schlecht ging, aber auf dem Herd der Topf mit Essen stand“, berichtet der Wehrführer.

Der Topf hat irgendwann angefangen, gewaltig zu qualmen, weil das Essen angebrannt war. Dadurch wurde der Rauchmelder ausgelöst, so dass Nachbarn die Feuerwehr riefen. „Wir sind dann rechtzeitig in der Wohnung eingetroffen und konnten der Dame helfen und auch den brennenden Topf löschen“, sagt Andreas Kycia. Weil die Seniorin so glücklich darüber ist, dass alles glimpflich ausgegangen ist und sie gerettet wurde, hat sie zur Dankeschön-Karte auch noch 500 Euro ihres Ersparten für den Förderverein der Feuerwehr überwiesen. „Wir sind über diese Anerkennung unserer Arbeit sehr glücklich“, freut sich Kycia.

Chef der Firma Hadrian überweist großzügige Spende

Zu einem schwerwiegenden Brand kam es am 1. Februar in der Wolgaster Firma Hadrian GmbH & Co. Metall- und Kunststofftechnik KG im Wolgaster Gewerbegebiet am Fuchsberg. Jetzt bedankte sich der Firmeninhaber Frank Dannenberg mit einer großzügigen Spende. Quelle: Tilo Wallrodt

Ein genauso großes Herz für die Wolgaster Feuerwehr hat Frank Dannenberg, Geschäftsführender Gesellschafter der Wolgaster Firma Hadrian, bewiesen. In der Metallbaufirma im Wolgaster Gewerbegebiet Am Fuchsberg kam es am 1. Februar wegen eines technischen Defekts zu einem Brand mit mehreren hunderttausend Euro Sachschaden. Gegen 18.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Wolgaster Feuerwehr alarmiert, der wegen der starken Rauchentwicklung und der bereits aus einem Technikraum schlagenden Flammen die Wehren aus dem Wolgaster Ortsteil Hohendorf und aus Zemitz zu Hilfe eilten.

Noch während der Brandbekämpfung zeigte sich der Firmeninhaber sehr froh, dass die Feuerwehr sehr schnell vor Ort war und auch immer regelmäßig Übungen im Unternehmen stattfinden. Unmittelbar nach Löschen des Brandes versprach Frank Dannenberg, sich bei der Feuerwehr zu bedanken. Er hat Wort gehalten: Schon wenige Tage nach dem Brand gingen auf dem Konto des Fördervereins der Wolgaster Wehr 3000 Euro ein.

„Solche großzügigen Gesten gibt es nicht allzu oft. Wir freuen uns riesig über die Wertschätzung und werden das Geld in die Kinder- und Jugendarbeit investieren bzw. für Investitionen mitverwenden“, betonte Wehrführer Andreas Kycia. Für die am Löschen des Brandes beteiligten Einsatzkräfte der Feuerwehren will Frank Dannenberg außerdem ein großes Grillfest organisieren, sobald es die Corona-Regelungen zulassen.

Von Cornelia Meerkatz