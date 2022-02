Wolgast

In Wolgast wird wieder getanzt, gesteppt und getwistet. Am 14. Mai steigt ab 18.30 Uhr der 12. Ball der Vereine. Dafür verwandelt sich die Großsporthalle an der Hufelandstraße in einen festlich geschmückten Tanzsaal mit Bühne, einen möblierten Gästebereich sowie ausreichend Fläche zum Schwofen. Der Corona-Blues bekommt an diesem Abend einen Korb. Stattdessen bestimmen Walzer, Discofox, Tango, Rumba und Samba die Szenerie.

Als Gastgeber fungieren der DRK-Ortsverband, die Stadt sowie der 1. Tanzkreis Wolgast 1996, dessen Mitstreiter bei der 11. Ball-Auflage im vergangenen Oktober sehenswerte Kostproben ihres Könnens zum Besten gaben. Die Veranstalter rühren für den Vereinsball schon jetzt kräftig die Werbetrommel.

Für die Gäste wird auch ein reichhaltiges Büfett angerichtet und dazu ermuntert, die Kalorien auf dem Tanzboden gleich wieder abzutrainieren. Alle Interessenten sind herzlich willkommen. Tickets & weitere Infos gibt es unter: www.tanzkreis-wolgast.de oder Telefon 03836/234 191.

Von Tom Schröter