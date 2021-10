Wolgast

Der Platz vor dem historischen Wolgaster Rathaus verwandelt sich am Donnerstag in eine Partyzone. Ab 16.30 Uhr laden hier die Stadt und deren Sanierungsträger BauBeCon zum Familienfest anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Städtebauförderung ein.

Ein vielfältiges Programm wird den Besuchern geboten – mit einer großen Hüpfburg für Kinder, einer Lichtinstallation an verschiedenen Gebäuden und Bauwerken und einem gastronomischen Angebot mit kulinarischen Klassikern, wie Leckereien vom Grill.

Feuer- und Lasershow

Ab 17 Uhr belustigt Clownin Viola die Gäste, während die Veranstaltungstechnik Kirschstein ab 18.30 Uhr für die musikalische Umrahmung sorgt. Offiziell eröffnet wird die Party um 19 Uhr durch Bürgermeister Stefan Weigler (CDU). Um 20 und um 21 Uhr haben als Stargast „Die Hitpiraten“ mit zwei Programmteilen ihren Auftritt und um 21.30 Uhr erwartet die Gäste abschließend eine Feuer- und Lasershow.

Die Veranstalter preisen die Städtebauförderung als „das erfolgreichste Programm für eine zukunftsfähige Entwicklung unserer Städte und Gemeinden“. Im April 1991 traten die ersten Städtebauförderrichtlinien des Landes in Kraft und kennzeichneten einen Wendepunkt des Bauens in Mecklenburg-Vorpommern. „Es war ein entschlossenes Bekenntnis von Bund, Land und Kommunen zur Rettung unserer Städte, die flächendeckend in einem dramatischen Zustand waren“, heißt es in der Ankündigung.

Stadtbild hat sich verändert

In den vergangenen dreißig Jahren hat sich das Wolgaster Stadtbild enorm verändert. Der Durchgangsverkehr ist aus dem Stadtkern verschwunden, die Straßen in der Innenstadt wurden durchweg saniert und auch viele historische Häuser wurden einer Restaurierung unterzogen. Dennoch bleibt viel zu tun. Etliche Häuser bedürfen gut drei Jahrzehnte nach der Wende bereits erneut einer Sanierung. Zudem sind viele Ladenlokale verwaist. Und: Im neuen Sanierungsgebiet „Fischerwiek“ haben die Arbeiten zum Ausbau der Infrastruktur gerade erst begonnen.

Unterdessen lässt auch die geplante Wiederbelebung des nördlichen Teiles der Schlossinsel weiter auf sich warten. Bereits vor 15 Jahren schrieb der damalige Bürgermeister Jürgen Kanehl (SPD) aus Anlass von 15 Jahren Stadtsanierung: „Wichtigste und größte Herausforderung wird die Bebauung der Schlossinsel sein. Es gilt ein städtebauliches Konzept zu finden, das einerseits dem historischen Areal gerecht wird, sich aber auch als wirtschaftlicher Impuls zur Weiterentwicklung Wolgasts auszeichnet.“

Nichtsdestotrotz sollen die bisherigen Ergebnisse der Städtebauförderung morgen mit dem geselligen Nachmittag gebührend gefeiert werden.

Von Tom Schröter