Wolgast feiert: Straßenfest mit Anna-Maria Zimmermann und Leif Tennemann

Wolgast

Endlich: Am Montagmittag fielen an der Vorderseite des Wowi-Neubaus in der Wolgaster Steinstraße die Gerüste. Ab Mittwoch ziehen auch die ersten Mieter ins neue Gebäude ein, sodass das Haus noch belebter wird. Zehn der zwölf Wohnungen sind bereits vergeben. Auch zwei der drei Gewerbeeinheiten sind bereits vermietet. In einer sitzt jetzt die Energie Vorpommern, die seit zwei Wochen ihren Firmensitz nach Wolgast verlegt hat. Der Kundenstrom nimmt seitdem stetig zu.

Aus diesem Grund wird am Donnerstag (2. September) im Stadtzentrum gefeiert. Die Wohnungswirtschaft als Bauherr des Wohn- und Geschäftshauses „Peenestrom“ in der Steinstraße 15 lädt alle Wolgaster zum großen Straßenfest in der Steinstraße ein. Zum einen soll der Neubau offiziell eingeweiht werden, „zum anderen wollen wir den Tag der Städtebauförderung nachholen, der im Mai coronabedingt ausgefallen ist“, sagt Wowi-Geschäftsführer Jan Koplin.

Objekt kann besichtigt werden

Mit seinen Mitarbeitern, aber auch allen Mietern freut er sich riesig, den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Wolgast nach der ewig langen Wartezeit der Lückenschließung an dieser Stelle zu zeigen, wie toll der Neubau in der Steinstraße geworden ist. „Das Objekt kann an diesem Tag in all seinen Facetten besichtigt werden und wir vermitteln einen Überblick über die Bauentwicklung von Anbeginn bis Fertigstellung“, so Koplin.

Doch damit nicht genug, denn „wenn wir feiern, dann richtig. Wir haben ein vielfältiges Programm für jedes Alter – vom Kind bis zu den Senioren – zusammengestellt“, macht der Wowi-Chef neugierig. Los geht es um 14 Uhr mit dem 1. Pommerschen Blasorchester. Die Moderation des Nachmittags sowie die Zuständigkeit für den Spaß übernimmt Leif Tennemann. Auch Willi Freibier ist mit von der Partie. Und den krönenden Abschluss von 17.15 bis 18.30 Uhr bildet ein Konzert mit Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann. „Laut Wetterprognose sind für Donnerstag strahlender Sonnenschein und 21 Grad prognostiziert. Dem Erfolg des Festes steht nichts im Wege“, freut sich Jan Koplin.

Von Cornelia Meerkatz