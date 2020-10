Wolgast

Die Stadt Wolgast beteiligt sich künftig mit einem festen Geldbetrag an der alljährlichen Finanzierung der Vorpommerschen Landesbühne Anklam. Die Stadtvertreter beschlossen während ihrer jüngsten Sitzung einstimmig, an die Landesbühne gemäß einer Kooperationsvereinbarung ab 2020 pro Jahr 55 000 Euro zu überweisen.

Wie Vizebürgermeister Ralf Fischer informierte, habe das Land MV dem Anklamer Theater eine alljährliche Zuweisung von Haushaltsmitteln in siebenstelliger Höhe in Aussicht gestellt. Bedingung hierfür sei jedoch, dass sich auch die Kommunen, die vom Spielbetrieb der Landesbühne profitieren, an deren Finanzierung beteiligen.

Landesbühne hat keinen kommunalen Träger

Spielstätten der Vorpommerschen Landesbühne befinden sich, neben dem Hauptstandort Anklam, auch in Heringsdorf, Wolgast und Zinnowitz sowie im Landkreis Vorpommern-Rügen in Barth. Sowohl die betreffenden Städte als auch die Landkreise Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen haben dem Theater jährliche Mindestzuweisungen zugesichert.

Im Sommer 2017 begeisterte das Theaterensemble mit dem Stück „In Sachen Adam und Eva“ von Rudi Strahl das Publikum auf der Wolgaster Schlossinsel. Quelle: Tom Schröter

Die Vorpommersche Landesbühne Anklam hat im Gegensatz zu anderen Theatern keinen kommunalen Träger. Stattdessen fungiert der Verein Vorpommersche Kulturfabrik als Alleingesellschafter. Mit der Vereinbarung bekennen sich die Partner zu ihrem gemeinsamen kulturpolitischen Anliegen, ein Theaterangebot in der Region Vorpommern auf hohem Niveau zu erhalten, zu pflegen und die kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung des Landes MV zu fördern.

Der von der Stadt Wolgast beschlossene Jahresbetrag setzt sich laut Bürgermeister Stefan Weigler größtenteils aus Mitteln von Sponsoren zusammen, die bereits in den Vorjahren das Engagement der Landesbühne mitfinanziert haben. Ergänzend steuere die Stadt Eigenmittel bei.

Seit 2017 Schlossinsel-Festspiele in Wolgast

Seit dem Sommer 2017 lädt die Landesbühne während der Hauptsaison alljährlich zu den Schlossinsel-Festspielen in Wolgast ein. Das 2019 aufgeführte Lustspiel „Ein seltsamer Heiliger oder Ein irrer Duft von Bibernell“ von Rudi Strahl begeisterte über 10000 Besucher, was einen neuen Rekord darstellte. Vor allem Gäste aus der Region Vorpommern und viele Urlauber genossen damals die leicht ostalgische Inszenierung um den Bürgermeister Mattes und seinen vermeintlichen Heiligenschein. In diesem Jahr stand die Aufführung des Stücks „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“ nach einer Filmkomödie von Leander Haußmann und Thomas Brussig auf dem Veranstaltungskalender. Wegen der Corona-Pandemie musste die Spielsaison jedoch leider ausfallen.

Bislang diente den Theatermachern das Freigelände am Peenestrom auf dem nördlichen Teil der Schlossinsel als Spielstätte. Sobald die geplante Bebauung dieses Terrains umgesetzt wird, soll die mobile Bühne zunächst an den Stadthafen auf eine Fläche südlich der ehemaligen Getreidehalle der Ceravis AG umziehen. Das in der Nähe befindliche Gelände des 2006 abgebrannten Getreidespeichers, so informierte der Bürgermeister weiter, solle dann den Gästen der Festspiele als Pkw-Parkplatz dienen.

Von Tom Schröter