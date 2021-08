Wolgast gibt Geld für Brandschutz, Sportforum und Glockenstuhl

Wolgast

Die Wolgaster Stadtvertretung hat am Montagabend per Beschluss finanzielle Mittel für mehrere in Kürze anstehende Investitionen freigegeben. Im ersten Fall geht es um den Einbau einer sogenannten Rauchschutz-Druckbelüftungsanlage im technischen Rathaus an der Burgstraße, um den Anforderungen des Brandschutzes gerecht zu werden.

Hier haben sich die Kosten um 100 000 auf 130 000 Euro erhöht, da laut Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) umfangreiche zusätzliche Arbeiten notwendig seien. Um das Treppenhaus im Brandfall als sicheren Fluchtweg für die Mitarbeiter nutzen zu können, wurde bereits eine zusätzliche Tür installiert. „Außerdem sind Türen und Fenster mit elektronischen Schließmechanismen auszustatten“, so Weigler. Die Umsetzung solle 2021 erfolgen.

Im zweiten Fall stellt die Stadt für das Vorhaben „Sanierung mit Ersatzneubau von Außenanlagen und Nebengebäude des Sportforums“ Eigenmittel in Höhe von 707 238 Euro bereit. Das Gesamtvolumen der aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ geförderten Investitionen in Höhe von 2,8 Millionen Euro ist somit abgesichert.

Neue Sanitäranlagen für Stadiongäste und Sportler

Geplant ist der Abriss des Garagenkomplexes und an dessen Stelle der Neubau eines Gebäudes mit Sanitäreinrichtungen für Stadiongäste und Sportler inklusive Behinderten-WC und mit Lagerräumen für verschiedene Technik. Hinzu kommen unter anderem der Neubau von Tribünenrängen, die Einrichtung von Laufbahnen aus Kunststoffbelag, neue Sprung-, Stoß- und Wurfanlagen, die Herstellung einer Rettungszufahrt und die Installierung einer Sportplatzbeleuchtung.

Im dritten Fall beschloss das Stadtparlament, die Errichtung eines Glockenstuhls an der St.-Gertrud-Kapelle auf dem Alten Friedhof mit nunmehr 23 000 Euro aus der Stadtkasse zu unterstützen. Da, anders als ursprünglich angenommen, für das Projekt eine Baugenehmigung samt Statik notwendig ist und die Material- und Handwerkerkosten zwischenzeitlich in die Höhe geklettert sind, hat sich die Kostenschätzung laut Stadtverwaltung um 10 000 auf nunmehr 41 000 Euro erhöht. Der Stadt wurde für das Vorhaben eine Förderung in Höhe von 15 000 Euro aus dem Sondervermögen „Strategiefonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ in Aussicht gestellt. 3000 Euro trägt der Förderverein St. Gertrud zur Gesamtfinanzierung bei.

Von Tom Schröter