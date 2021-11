Wolgast hat Schulden: Was das für die Vereine bedeutet

Wolgast

Ernüchterte Mienen im Sozial- und Kulturausschuss der Stadt Wolgast: Es ging um die Anschaffung von vier Kleinfeldtoren für den neuen Kunstrasenplatz im Sportforum, um den Bau einer neuen Trinkwasserleitung für den Schäferhundeverein im Tannenkamp und um eine Sonderförderung für den Tierpark. Als die Ausschussmitglieder in dieser Woche entscheiden sollten, ob die Stadt Geld für diese und weitere Vorhaben bereitstellt, taten sie sich sichtlich schwer damit. Der Grund: Im kommunalen Haushalt für 2022 klafft eine Millionen-Lücke. „Es sieht wirklich schlimm aus. Wir müssen sparen an jeder Ecke“, betonte Ausschusschef Harald Heß (KfW).

Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) bemühte sich im OZ-Gespräch, die finanzielle Schieflage etwas zu relativieren. Richtig sei, dass aktuell von einem Manko in Höhe von 11,7 Millionen Euro für das nächste Jahr die Rede sei, das Etatvolumen bei den Ausgaben jedoch lediglich insgesamt rund 30 Millionen Euro betrage. „Dies ist der derzeitige Arbeitsstand. Dabei ist aber zu beachten, dass die Stadt rund 2,4 Millionen Euro Fördermittel für mehrere bereits umgesetzte Bauvorhaben vorstrecken muss, weil die Mittel bei uns immer noch nicht eingegangen sind“, erläuterte Weigler. Dies betreffe die energetische Sanierung der Judo- und Kegelhalle des Sportforums und den letzten Bauabschnitt zum Ausbau der Straße Am Fischmarkt.

Stadt wartet auf Fördermittel-Zahlung

Bürgermeister Stefan Weigler (CDU): „Es gibt auch noch ein Damoklesschwert, das über uns schwebt.“ Quelle: Cornelia Meerkatz

„Hinzu kommen ungefähr 7,3 Millionen Euro Fördermittel für ab 2022 geplante große Vorhaben. Auch dieses Geld müssen wir im Haushalt mitführen, bekommen es aber später ausbezahlt.“ Hier nannte Weigler die geplanten Investitionen im Tierpark, den Umbau bzw. die Erweiterung des Wolgaster Feuerwehrgebäudes sowie den anstehenden 2. Bauabschnitt im Sportforum.

Werden diese Beträge abgezogen, fehlen im kommenden Jahr aus bisheriger Sicht immer noch mindestens zwei Millionen Euro in der Stadtkasse. Daran konnten auch die zwei Haushaltdebatten nichts ändern, zu denen sich die Stadtvertreter bereits trafen. „Und“, so führt Weigler aus, „es gibt auch noch ein Damoklesschwert, das über uns schwebt: Die Einnahmesituation des Landes hat sich wegen der Corona-Pandemie verschlechtert. Dies hat Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen für die Kommunen, die 2022 geringer ausfallen.“ Für Wolgast könnte dies den Haushalt mit einer weiteren Million Euro Mindereinnahmen belasten. Und da der Landkreis ebenfalls weniger Geld aus Schwerin erhalte, werde dieser zwangsläufig an der Kreisumlagen-Schraube drehen und von der Stadt Wolgast wohl 229 000 Euro mehr verlangen als sonst üblich.

Mehr Engagement von Vereinen angemahnt

Für hiesige Vereine und Projekte hat dies Folgen: „Um das Geld für die vier Tore zusammen zu bekommen, könnte der Fußballclub Rot-Weiß, wie andere Vereine auch, sich um Sponsoring bemühen oder selbst Einnahmen zum Beispiel aus Kuchenverkauf bei Veranstaltungen beisteuern“, meinte Ausschussvorsitzender Heß. Der Antrag des Vereins über 6975 Euro wurde abgelehnt. Anders verhielt es sich beim Schäferhundeverein, der für die neue Trinkwasserversorgung selbst 3122 Euro aufbringt und laut Ausschuss daher einen Zuschuss von 4000 Euro erhalten soll. Die fünfstellige Sonderförderung für den Tierpark soll hingegen flach fallen. Denn, so Heß: „Im Vergleich zur Stadt befindet sich der Tierpark in einer ungleich besseren finanziellen Lage.“

Das Innere der St. Jürgen-Kapelle an der Breiten Straße, die durch den Brand vom 13. Juni stark beschädigt wurde. Nun plant die Kirchengemeinde, die Kapelle mit einem Anbau zu versehen. Quelle: Tilo Wallrodt

Auch die vier für 2022 über das EU-Förderprogramm Leader geplanten Wolgaster Projekte stehen angesichts der miserablen Haushaltslage zur Disposition. Wie berichtet, gibt es Pläne für den Wiederaufbau der alten Lotsenwache im Stadthafen, für die Errichtung einer Steganlage in der Spitzenhörner Bucht, für die Anschaffung von E-Autos für die Insel-Safari und die Erweiterung der St. Jürgen-Kapelle um einen Anbau als „Begegnungszentrum der Generationen“. „110 000 Euro hat die Stadt für die nötige nationale Kofinanzierung für diese Vorhaben eingestellt“, rechnet Weigler vor. „Am Ende muss aber die Stadtvertretung am 13. Dezember über alle möglichen Zuwendungen abstimmen. Weitere Diskussionen finden vorher in den Fachausschüssen statt.“

Von Tom Schröter