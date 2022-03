Wolgast hilft ukrainischen Pflegekindern im SOS-Kinderdorf in Karlino

Wolgast

„Wir unterstützen Karlino mit einer großen Hilfsaktion“. Das sagt Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU). Karlino ist die polnische Partnerstadt und mittlerweile Zufluchtsort vieler Geflüchteter aus der Ukraine. 142 Ukrainer, vorwiegend Frauen und Kinder, haben bereits Zuflucht gefunden.

Außerdem sind im SOS-Kinderdorf von Karlino 40 Mädchen und Jungen – allesamt Pflegekinder – mit ihren Betreuern angekommen, die aus dem ukrainischen Kriegsgebiet fliehen mussten. Die Kinder und auch die Betreuer hatten zumeist nichts außer einem Rucksack mit etwas Wechselkleidung und ihren Papieren bei sich. Viele der 40 Kinder sind noch recht klein. Und der zur Verfügung stehende Satz von 40 Zloty pro Tag reicht bei weitem nicht aus, um die Geflüchteten mit allem Nötigen zu versorgen.

Hilferuf des Bürgermeisters aus Karlino

„Das Engagement in Karlino verdient unsere allergrößte Hochachtung“, sagt Weigler. Doch nun hat sich Karlinos Bürgermeister Waldemar Misko mit einem Hilferuf an Wolgast gewandt. Denn es fehlt an vielen Dingen, zumal auch im Schulkomplex der Stadt 30 Schüler aus der Ukraine lernen. Auch sie können in Kriegszeiten keine Unterstützung durch die Eltern zu Hause bekommen. Doch auch sie sollen versorgt werden.

Wie der Bürgermeister von Karlino sagt, werde alles gebraucht: Von Windeln, Decken, Schlafsäcken, Federbetten und Medikamenten über Schulmaterial und Schultaschen bis hin zu Kinderwagen und Spielsachen muss alles beschafft werden. Aus diesem Grund startet die Stadt Wolgast eine große Spendenaktion: „Freunde helfen einander in der Not und sind füreinander da“, ist das Credo des hiesigen Bürgermeisters.

Hilfstransport in Vorbereitung

In gut einer Woche soll ein großer Hilfstransport per Lkw nach Karlino starten – mit neuwertigen Sachen an Bord. Waldemar Misko hat an seinen Amtskollegen Stefan Weigler eine lange Wunschliste übersandt, da niemand weiß, wie lange die Mädchen und Jungen und ihre Betreuer in Karlino leben werden. „Deshalb haben wir ein Spendenkonto eingerichtet und bitten alle Wolgasterinnen und Wolgaster um Mithilfe. Jeder noch so kleine Betrag zählt“, wirbt Weigler um Spenden.

Das Spendenkonto wird vom Wolgaster Lions Club „Philipp Otto Runge“ getragen – der Verein darf auch Spendenbescheinigungen ausstellen, was gerade für Firmen sehr wichtig ist. Und so etliche Unternehmen aus der Stadt – kommunal und privat – haben bereits zugesichert, Geld zu überweisen. „Wir haben auch schon mit Händlern in der Stadt bzw. Warenhäusern gesprochen, damit die in unserer Partnerstadt gewünschten Sachen des täglichen Bedarfs bestellt und rechtzeitig geliefert werden“, berichtet Wolgasts Bürgermeister.

Bitte helfen Sie mit einer Spende

Überall findet die Hilfsaktion große Zustimmung. Das mache Mut, mussten doch die Pflegekinder und ihre Betreuer wegen des Krieges ihre gewohnte Umgebung innerhalb kürzester Zeit verlassen. „Als Familienvater bewegen mich solche Schilderungen sehr“, sagt Stefan Weigler.

Er ist überzeugt, dass der Hilferuf aus Karlino bei den Wolgaster Bürgern nicht ungehört bleibt. Deshalb seine Bitte: „Helfen auch Sie mit einem Geldbetrag, egal in welcher Höhe, den ukrainischen Pflegekindern, die im SOS-Kinderdorf in Karlino untergekommen sind.“

Spendenkonto

Kontoinhaber: Lions Club „Philipp Otto Runge“ Wolgast

IBAN: DE32 1506 1638 0201 0060 61

Volksbank Vorpommern

Verwendungszweck: Hilfe für Karlino

