Wolgast hübscht seine Badestelle im Dreilindengrund auf

Wolgast

Strandfeeling in Wolgast: Die Stadt hat die idyllisch gelegene öffentliche Badestelle im Dreilindengrund am Peenestrom gewaltig aufgehübscht. Am Mittwoch machten bereits zwei Schulklassen aus der Heberlein-Regionalschule und der Förderschule „Janusz Korczak“ bei sommerlichen Temperaturen davon an ihrem Wandertag regen Gebrauch.

15 000 Euro wurden in die Hand genommen, um verschiedene sportliche Angebote aufzubauen, Sitzmöglichkeiten aufzustellen und den Strand samt vorderen Wasserbereich zu reinigen. Die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofes unter Leitung von Nico Oberndörfer haben dabei Tolles geleistet. So sind ein neues Beachsoccer-Feld mit fest verankerten Toren und ein neues Beach-Volleyballfeld entstanden. Natürlich fehlt der obligatorische Sand nicht. „Wir haben etliche Tonnen Spielsand hierher gebracht, um wirklich Strandatmosphäre zu schaffen“, sagt der Bauhofleiter.

Das neue Beachvolleyball-Feld an der Badestelle wurde sofort von Schülern der Heberlein-Regionalschule getestet. Quelle: Cornelia Meerkatz

Lagerfeuer nach Anmeldung möglich

Auch der Bereich direkt am Peenestrom wurde aufgeräumt. „Wir haben sogar im Wasser gesammelt, damit sich niemand verletzt. Zumeist waren es weggeworfene Flaschen, die wir gefunden haben, aber auch einige spitze Steine und etwas Metall“, schildert Oberndörfer. Aufgestellt wurden zudem neue abgedeckte Papierkörbe, aus denen nun die Möwen nicht mehr den Abfall herausholen und auf dem Gelände verteilen können. Und, was vor allem Familien und ältere Besucher der Badestelle gut finden werden – es gibt jetzt auch Bänke und einen Tisch fürs Picknick.

Zudem sind Lagerfeuer möglich, aber nur nach vorheriger Anmeldung beim Ordnungsamt der Stadt. Die Anmeldung selbst ist kostenlos, sie wird in Abhängigkeit von der jeweiligen Waldbrandwarnstufe erteilt. Die fest gemauerte Feuerstelle sollte nach jeder Nutzung wieder sauber für den nächsten Nutzer hinterlassen werden.

Erfolgreicher Tüv und Wasserbeprobung

Am Mittwochmorgen erfolgte die Abnahme der neuen Geräte durch den Tüv. Die Fünftklässler der Heberleinschule und die Schüler der Klassen 1 bis 4 der Korczak-Schule und ihre begleitenden Lehrer fanden die neu gestaltete Badestelle jedenfalls ganz toll. Die ganz Mutigen gingen auch nicht nur mit den Füßen ins Wasser, sondern schwammen ein paar Runden. „Das kann man hier ruhigen Gewissens tun, denn die Badewasserqualität ist 1a und steht den Usedomer Stränden mit Blauer Flagge in nichts nach“, sagt Nico Oberndörfer und weist auf einen entsprechenden Aushang an der neu aufgestellten Informationstafel hin.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An der Badestelle im Wolgaster Dreilindengrund ist auch das Ergebnis der Beprobung der Wasserqusalität öffentlich zugänglich. Quelle: Cornelia Meerkatz

Dort sind neben den geltenden Baderegeln auch die aktuellen Befunde der Wasserbeprobung nachzulesen, denn die Stadt Wolgast lässt die anerkannte Badestelle vom Landkreis regelmäßig mit beproben. So habe man Sicherheit und es müsse niemand befürchten, zu erkranken, wenn er im Peenestrom schwimme oder plansche, begründet Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) den Aufwand. Denn die Badestelle sei immer sehr gut besucht. Im Sommer sieht es dort – ähnlich den Usedomer Stränden – richtig voll aus.

Regelmäßige Kontrollen der Badestelle

Zusammen mit Nico Oberndörfer appelliert er an die Wolgaster, die aufgewertete Badestelle zu pflegen und in Ordnung zu halten, damit alle Nutzer lange etwas davon haben. „Jeder möge sich erinnern, wie es war, als Kind dort zu baden und Spaß zu haben. Was aber, wenn wieder überall zerbrochene Flaschen liegen und ein Besucher – egal, ob Kind oder Erwachsener – in Scherben tritt und sich verletzt? Deshalb sollten alle miteinander darauf achten, dass die Badestelle im Dreilindengrund gepflegt wird. Schließlich wurde eine beachtliche Summe Steuergeld dafür eingesetzt“, sagt der Bürgermeister.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Bauhof der Stadt wird daher künftig regelmäßig und öfter als bisher die Badestelle kontrollieren. Auch der Hobby-Landwirt, der beidseits des Zugangs zur Badestelle Pferde und Rinder auf der Weide hält, ist häufig vor Ort und hat zugesagt, ein wachsames Auge schweifen zu lassen.

Die Wolgaster Badestelle im Dreilindengrund erfreut sich großer Beliebtheit. Quelle: Cornelia Meerkatz

Die Stadt prüft unterdessen, inwieweit die Möglichkeit besteht, im Dreilindengrund auch einen kleinen Hundestrand einzurichten. Denn im Bereich der offiziellen Badestelle sind, wie überall an den Stränden, Hunde nicht erlaubt. Ein großes Schild weist darauf hin.

Von Cornelia Meerkatz