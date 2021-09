Wolgast in Feierlaune: Innenstadt so belebt wie lange nicht

Wolgast

Was für ein gelungenes Straßenfest – das ist nicht nur das Resümee der Organisatoren von Wowi, Stadt und beteiligten Gewerbetreibenden. Das ist vor allem die Einschätzung der vielen Wolgaster, die am Donnerstagnachmittag der Einladung in die Steinstraße gefolgt waren.

Den ganzen Nachmittag war Trubel in der Innenstadt wie seit Jahren nicht mehr – bei Musik, Gesang und Spaß. Denn Wolgast feierte gleich mehrfach: 30 Jahre Städtebauförderung in MV und 50 Jahre Städtebauförderung in der Bundesrepublik, Einweihung des neuen Wowi-Wohn- und Geschäftshauses und Nachholen des 30-jährigen Bestehens der städtischen Wohnungsbaugesellschaft.

Baulücke in Wolgast geschlossen

Dazu gab es, wie bestellt, Bilderbuchwetter mit blauem Himmel und Sonnenschein. Viele Wolgaster freuten sich, dass endlich die große Baulücke im Herzen der Stadt verschwunden ist. Vor genau 40 Jahren, 1981, ist das einst an dieser Stelle befindliche Hotel „Peenestrom“ abgebrannt. In den vergangenen zweieinhalb Jahren war an dieser Stelle ein großer Bauzaun – und nun ein modernes Haus, das zudem Wolgasts erste Tiefgarage beherbergt.

Der Auftritt von Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann war der krönende Höhepunkt des Wolgaster Straßenfestes in der Innenstadt. Quelle: Tilo Wallrodt

Die zwölf Wohnungen sind vermietet. Wie Wowi-Geschäftsführer Jan Koplin verriet, wurde am Donnerstagvormittag der letzte Mietvertrag geschlossen. Auch zwei der drei Gewerbeeinheiten sind belegt. Das Haus verfügt über einen Fahrstuhl, die Wohnungen sind allesamt barrierefrei, einige sogar behindertengerecht. Sie haben Fußbodenheizung, Dachterrassen, Loggien und Balkons. Und natürlich liegt auch Glasfasernetz an.

„Peenestrom“ war aufwendigstes Bauvorhaben

Koplin fand für das bisher aufwendigste Bauvorhaben der Wowi nicht nur lobende Worte für die beteiligten ortsansässigen Baufirmen und Architekten, sondern auch für die Wolgaster Stadtvertretung und die Stadtverwaltung, die immer hinter dem Vorhaben standen. „Es ist ein unfassbar schönes Gefühl, den Wolgastern jetzt mit dem neuen Haus ,Peenestrom’ ein Stück Innenstadt zurückzugeben“, betonte er.

Entertainer Leif Tennemann hatte Spaß mit der Wolgasterin Dagmar. Quelle: Tilo Wallrodt

Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) verwies zudem darauf, dass die Belebung der Innenstadt weitergeht, wie an den umfassenden Sanierungsarbeiten in der Steinstraße zu erkennen sei. Und da auch für die Kirchplatzschule, die danach von der Evangelischen Grundschule genutzt werden wird, eine Lösung gefunden wurde, zeigt, dass es in Wolgasts Stadtkern wieder lebendig werden wird. Viele Gäste des Straßenfestes – darunter Mieter, die der Wowi seit 60 Jahren die Treue halten – nutzten die Möglichkeit, sich die neu entstandenen Wohnungen anzuschauen und zeigten sich bei den Führungen durch Wowi-Immobilienmanager Steffen Schröter beeindruckt.

Horst Juhnke, früherer Chef des städtischen Wohnungsunternehmens, zog vor den Leistungen seiner Nachfolger den Hut. Christel Gamradt findet das Haus sehr gelungen und freut sich, dass eine hässliche Baulücke verschwunden ist. Sie besuchte mit Freunden das Fest und hofft, dass in der Stadt wieder öfter gefeiert wird, „weil es einfach schön ist, in Gemeinschaft etwas zu unternehmen.“

Wowi-Chef Jan Koplin freut sich über die große Resonanz und das Lob der Wolgaster für das Straßenfest. Im Hintergrund ist das neue Haus „Peenestrom“ der Wowi. Quelle: Cornelia Meerkatz

Textsichere Schlagerjugend

Besonders schön fand sie das bunte Unterhaltungsprogramm an diesem Nachmittag. Die Palette reichte von musizierenden Schülern der Evangelischen Grundschule, Stimmungskanone Willi Freibier und dem Gesangsduo Silke und Dirk Spielberg bis hin zu Radio-Spaßvogel und Entertainer Leif Tennemann. Krönender Abschluss des Straßenfestes war der Auftritt von Schlagerstar Anna-Maria Zimmermann. Dabei zeigte sich, dass die Jugend tatsächlich auf Schlager abfährt, denn die jüngsten Besucher erwiesen sich auch als die textsichersten.

Viele Wolgaster nutzten die Möglichkeit zur Besichtigung der neu entstandenen Wohnungen. Quelle: Cornelia Meerkatz

„Es war eine Menge Vorbereitung – aber das Fest hat unsere Erwartungen übertroffen. Wir haben ganz viel positives Feedback bekommen“, sagte am Abend ein glücklicher Wowi-Geschäftsführer.

Von Cornelia Meerkatz