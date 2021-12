Wolgast legt Lotsenturm, Steganlage und E-Autos auf Eis

Wolgast

Wolgast könnte 2022 von fünf Investitionsvorhaben profitieren, die zum allergrößten Teil über das EU-Förderprogramm Leader finanziert werden. Bedingung ist jedoch, dass die Stadt einen Eigenanteil in Form einer nationalen Kofinanzierung beisteuert. Die Gesamtsumme dieses Eigenanteils von 102 200 Euro ist vergleichsweise gering und steht EU-Zuschüssen von 1,015 Millionen Euro gegenüber. Doch angesichts des nicht ausgeglichenen Haushaltes für 2022 benötigt die Stadt die Zustimmung der Kommunalaufsicht für diesen freiwilligen Ausgabeposten.

Hier die konkreten Projekte: Der Wolgaster Reitverein beantragt neue moderne Parcours-Elemente und Reitequipment für die Kinder- und Jugendarbeit im Reitsport, einen Doppel-WC-Container und ein Abwasserpumpwerk. Schiffsausrüster Henry Hahn will den ehemaligen Lotsenturm im Stadthafen wieder errichten, während die Fischmarkt 3 Jacobs & Schütze GbR eine Steganlage in der Spitzenhörnbucht errichten möchte. Das Unternehmen Insel-Safari plant die Anschaffung dreier Elektro-Fahrzeuge, die Errichtung eines Carports mit Photovoltaikanlage sowie den Kauf von Ausrüstung. Und: Die evangelische Kirchengemeinde will die St. Jürgen-Kapelle um eine Begegnungsstätte der Generationen erweitern.

Weigler: „Alle fünf Vorhaben sind gut“

Wie schon in den jüngsten Ausschusssitzungen entwickelte sich auch im Stadtparlament zu dem Thema eine rege Debatte. „Alle fünf Vorhaben sind gut und unser finanzieller Eigenanteil beträgt nur bis zu zehn Prozent“, befand Bürgermeister Stefan Weigler (CDU). „Daher empfehlen wir die Umsetzung aller Vorhaben.“ Allerdings plädierte Weigler gleichzeitig dafür, zumindest die privaten Projekte – Lotsenturm, Steganlage und Elektro-Fahrzeuge – zurückzustellen: „Wenn wir zum Beispiel im April unseren vom Landkreis bestätigten Haushalt haben, können wir anhand der konkreten Zahlen immer noch über diese drei Vorhaben entscheiden.“

Stadtvertreter Jan Koplin (KfW) sprach sich dafür aus, alle fünf Investitionen schon jetzt zu befürworten. Denn: „Verschieben heißt, die Projekte ad acta zu legen“, meinte er. Torsten Wodtke (ebenfalls KfW) sprach sich hingegen für Weiglers Vorschlag aus: „Wir nehmen ja alle Projekte in den Haushalt auf und stimmen, wenn dieser genehmigt ist, nochmal über die Einzelvorhaben ab.“ „So schön, wie die Projekte auch sind“, sagte Lars Bergemann (Einzelbewerber). „Mit Blick auf unsere Haushaltssituation können wir sie uns nicht leisten. Ich stimme daher dagegen.“

Weitere Pläne für die Spitzenhörnbucht

Christoph Eigbrecht (BfW) erinnerte daran, dass der Bauausschuss die Bestätigung aller Projekte mit Ausnahme der Steganlage empfohlen hatte – aber ebenfalls ausdrücklich „vorbehaltlich der Haushaltsgenehmigung“. Mit der Zurückstellung des T-förmigen Steges mit landseitiger Anbindung solle verhindert werden, ein anderes mögliches Vorhaben der Stadt auszubremsen.

Kürzlich nämlich brachte der Bürgermeister die Nutzung der Spitzenhörnbucht für einen Kanuverleih, eine Wasserski-Anlage und Stand-up-Paddling ins Spiel. Indem das touristische Angebot in dieser Weise erweitert würde, hätte die Stadt Anspruch auf Fördermittel für den Bau einer Spundwand entlang des Fischmarktufers, das wegen eines Grundbruchs in Richtung Schlossgraben bzw. Bucht abdriftet.

Am Ende folgte die Stadtvertretung mit 13 Ja- und drei Gegenstimmen sowie drei Enthaltungen weitgehend der Empfehlung Weiglers. Die Anträge des Reitvereins und der Kirchengemeinde wurden befürwortet. Die drei übrigen Vorhaben wurden zurückgestellt, bis Klarheit über den Haushaltsbeschluss und die - genehmigung für 2022 herrscht.

Von Tom Schröter