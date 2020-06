Wolgast sucht Ausweg aus Raum-Misere: Jugendherberge als Schule im Gespräch

Wolgast

Noch prangt der Slogan „100 % schulfrei“ über dem Eingang des Wolgaster 100-Hauses, das seit April 2018 als „coole Herberge für Jugendliche und Kinder“ insbesondere Klassen und Reisegruppen ein Ferienquartier bot. Doch schon bald könnte der 119 Jahre alte, einst als Schule errichtete Backsteinbau wieder als Unterrichtsstätte dienen.

Am Mittwochabend erteilte das Stadtparlament der Verwaltung den Auftrag, mit dem Eigentümer der Immobilie am Oberwall über eine Anmietung von Räumen in dem historischen Gebäude zu verhandeln. Zeitgleich möchte sich auch die Evangelische Schulstiftung der Nordkirche im 100-Haus einmieten, um darin übergangsweise die Schüler der Evangelischen Schule unterrichten zu lassen, die aktuell noch in der Janusz-Korczak-Schule unterrichtet werden.

Raumnot zwingt zum Handeln

Es ist die in Wolgaster Schulen drohende Raumnot, die sowohl die Stadt als auch die Stiftung zum Handeln zwingt. Im Januar hatten die Schulleiter im Sozial- und Kulturausschuss darüber informiert, dass unter anderem durch die Umsetzung der Inklusion in den nächsten Jahren Klassenräume in Größenordnungen fehlen werden. Auch im Hortbereich gibt es wachsenden Platzbedarf.

Zwar, so teilte Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) jetzt mit, stelle sich das Problem am Beginn des Schuljahres 2020/21 zwischenzeitlich nicht mehr als so akut dar wie zunächst befürchtet, da etwa 20 potenzielle Erstklässler um ein Jahr zurückgestellt worden seien. Aber damit ist das Dilemma nur aufgeschoben.

Um die in Corona-Zeiten geltenden Abstandsregelungen einzuhalten, tagte die Stadtvertretung am Mittwochabend ausnahmsweise im geräumigen Saal des Sportforums. Quelle: Tom Schröter

Ob das 100-Haus wieder Schule werden kann – die Rede ist zunächst von zwei Jahren – und hier nach den Sommerferien am 3. August der Schulbetrieb startet, steht unterdessen noch nicht fest. Denn: In den Umbau des Objekts zur Herberge flossen seinerzeit zweckgebundene öffentliche Fördermittel aus dem Leader-Programm, etwa um Barrierefreiheit im Haus zu schaffen. Daher, so teilt 100-Haus-Manager Martin Schröter mit, sei nun vonseiten des Eigentümers eine vorübergehende Befreiung von der Zweckbindung der Zuschüsse beantragt worden. Die Antwort erwarte man in diesen Tagen.

Zunächst wollte sich die Stadt, um kurzfristig zusätzliche Unterrichtsräume zu schaffen, Container, sogenannte modulare Schulraumsysteme, anschaffen. Die neben dem Schul- und Hortgebäude am Paschenberg geplante Errichtung dieser Anlage scheiterte jedoch an zu hohen Kosten von rund zwei Millionen Euro, weshalb die Containerlösung erst einmal vom Tisch ist.

Containerlösung im Gespräch

Um vor dem Hintergrund des steigenden Raumbedarfs zusätzlich Vorsorge zu treffen, beauftragte das Parlament die Verwaltung außerdem, mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald über den Ankauf des alten Gymnasiums am Lustwall zu verhandeln, das sich sowohl als Schul- als auch als Vereinshaus eignen würde.

Der Landkreis, so berichtete Weigler, wolle dieses Gebäude, das vom Runge-Gymnasium bislang für die Unterrichtung der musischen Fächer genutzt wird, künftig leer ziehen. Da am Schulstandort an der Schulstraße ebenfalls Räume für das Gymnasium und für das Regionale Berufliche Bildungszentrum fehlten, sei auch hier seitens des Landkreises perspektivisch eine Containerlösung im Gespräch.

Weigler : „Land MV fördert keine freien Schulen“

Langfristig, so hatte kürzlich Wolgasts Vizebürgermeister Ralf Fischer erklärt, strebe die Stadt eine Erweiterung des Schulcampus an der Schulstraße an, um dort auch die Erst- bis Viertklässler in staatlicher Trägerschaft beschulen zu können. Auch das Vorhaben, das alte Schulhaus am Kirchplatz zu sanieren, um darin die Evangelische Schule unterzubringen, ist weiter aktuell.

Dass es bisher nicht gelungen ist, öffentliche Gelder für die Sanierung dieses Hauses zu bekommen, hängt laut Bürgermeister Weigler nicht mit dem Unvermögen der Antragsteller, sondern ganz einfach mit dem Umstand zusammen, „dass in Mecklenburg-Vorpommern freie Schulen nicht gefördert werden“.

Umnutzung sichert Übergangslösung

Martin Schröter sagt, dass ihm die Entscheidung mit dem 100-Haus nicht leicht gefallen sei, zumal dessen Betrieb wichtige Synergien für das nahe „Postel“ mit sich bringe. „Aber wegen Corona sind alle Klassenfahrten aus unseren Quellmärkten Brandenburg, Berlin und MV abgesagt worden, die im 100-Haus unser Butter- und Brotgeschäft sind“, schildert er. Werde das Objekt zeitweise erneut ein Schulhaus, sei die Nutzung der Immobilie gesichert. Gleichzeitig eröffne diese Umnutzung für die Stadt und die Schulstiftung eine wichtige Übergangslösung.

Von Tom Schröter