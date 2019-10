Wolgast

Die Stadt Wolgast will den Betrieb der geplanten neuen Kindertagesstätte, die hinter der Regionalen Schule mit Grundschule „Heberlein“ entstehen soll, neu ausschreiben. Das letzte Wort in der Angelegenheit hat zwar voraussichtlich am 28. Oktober die Stadtvertretung. Allerdings gab der Ausschuss für Bauen, Wirtsc...