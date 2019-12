Insel Usedom/Wolgast

Einheimische und Gäste stimmen sich weiter auf Weihnachten ein und suchten auch an diesem Wochenende die Geselligkeit. Großes Gedränge und Geschiebe herrschte schon am frühen Freitagabend beim Weihnachtsmarkt des Benzer Kinderhauses „Himmelsschlüsselchen“ und der Evangelischen Grundschule. Im Außengelände waren die Stände mit Glühwein, Süßem und Herzhaften dicht umlagert. Die Erwachsenen klönten miteinander, während ihre Kinder auf dem Spielplatz umherschwirrten.

In der Schule konnte unter fachlicher Anleitung mit Stoffen gebastelt werden und im Kinderhaus gab es Handarbeiten und fair gehandelte Produkte für den Gabentisch. Die Tombola-Lose waren in Windeseile vergriffen und die Regale mit den Gewinnen bald geleert. Eine Spielzeugeisenbahn sorgte für leuchtende Kinderaugen wie auch der Weihnachtsmann mit seinen drei Engeln.

Für weihnachtliche Klänge sorgten einige Sängerinnen und Sänger des Usedomer Kantatenchores unter der Leitung von Clemens Kolkwitz sowie der Bläserchor um Pastorin Annegret Möller-Titel. Ein Lob gilt allen Mitarbeiterinnen von Schule und Kinderhaus, aber auch den Eltern, die die Einrichtungen in ein wahres Winterwunderland verwandelt hatten.

Die regionalen Akteure dominierten das kulturelle Angebot auf dem Wolgaster Marktplatz, was bei den Gästen allgemein sehr gut ankam. Quelle: Tilo Wallrodt

Der Regen konnte auch die Stimmung der Gäste des Wolgaster Weihnachtsmarktes nicht senken. Im Gegenteil: Sowohl am Tage als auch abends waren die Stände vor dem Rathaus dicht umringt. Besonders eng wurde es vor der Bühne bei der Ankunft des Weihnachtsmannes. Nachdem die Kinder lautstark nach Knecht Ruprecht gerufen hatten, wurde dieser in einem Bett vorgefahren, um von den Lütten geweckt zu werden.

Das Bühnenprogramm mit zahlreichen regionalen Akteuren kam ebenso gut an, wie unter anderem das Stockbrot-Backen an der Feuerschale, die Aktion „Bauen, Backen & Basteln“ im Museum und das Adventscafé. Samstagnachmittag wurde traditionell der Weihnachtsstollen am Café Biedenweg angeschnitten und an die Gäste verteilt.

Der Weihnachtsbaumkauf stand auf den Märkten in Neu Pudagla und Buddenhagen im Mittelpunkt. Große, kleine, buschig und kerzengrade, manche auch mit ganz individuellen Formen – die Auswahl war groß. Während am Insel-Forstamt insgesamt 1000 Bäume – Nordmanntannen, Küstentannen, die selbst geschlagen werden konnten, und Kiefern – zu haben waren, waren in Buddenhagen kurzweg 260 Nordmanntannen im Angebot.

Achtklässler der Ückeritzer Schule hatten in Neu Pudagla Kinderpunsch, Schokonüsse, Weihnachtskarten und vieles mehr im Angebot. Quelle: Gert Nitzsche

In Neu Pudagla waren rund um den Markt etliche Stände aufgebaut mit leckeren Angeboten, wie Wildprodukte aus den heimischen Wäldern, Weihnachtsdeko, Keramik, Holzarbeiten, Fruchtaufstriche und Säfte. Im Hexenhaus bastelten Inga, Leni, Eva und viele andere Kinder unter Anleitung von Thorben Krause Engel und Weihnachtsmänner. Die Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs bot schmackhaften Kuchen und Kaffee an, die Schüler der Klasse 8a der Ückeritzer Schule, Emily, Luise, Kim und Inola, hatten Kinderpunsch, Schokonüsse,Weihnachtskarten und vieles mehr im Angebot.

Der 25. Buddenhagener Weihnachtsbaummarkt lockte gleichsam viele Gäste an. An den auf dem runden Dorfplatz platzierten Ständen waren unter anderem Honig und -produkte, Kreatives aus Holz sowie Wildprodukte mit dem Label „Küstenwild“ der Jagen am Peenestrom GbR zu haben. Wolfgang Würfel und Rico Thurow garten ein Wildschwein am Spieß.

Insgesamt 260 Nordmanntannen unterschiedlicher Größen wurden für den Buddenhagener Weihnachtsbaummarkt geordert. Auch Nikola Wöller und Philipp Schaffner gehörten zu den Verkäufern. Quelle: Tom Schröter

Da der Forstbetrieb aus Behrenhoff diesmal zwar frisch geschlagene Nordmanntannen, aber kein Personal schicken konnte, sprangen Mitstreiter der Buddenhagener Dorfgemeinschaft ein und stellten den Verkauf sicher. „Auf diese Weise halten wir unsere schöne Tradition aufrecht“, betonte Ortsvorsteherin und Vereinsmitglied Nikola Wöller.

Von Dietmar Pühler, Tilo Wallrodt, Gert Nitzsche, Tom Schröter