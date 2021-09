Lassan/Wolgast

Die Freiwilligen Feuerwehren in Wolgast und Lassan rüsten technisch weiter auf, um künftig auch für Einsätze auf dem Wasser gewappnet zu sein. Am Donnerstag übergab Torsten Renz (CDU), Innenminister von MV, in Lassan einen Fördermittelbescheid in Höhe von 40 000 Euro an die Kameraden. Die Finanzspritze, welche die Stadt auf gut 80 000 Euro aufstocken will, soll zur Anschaffung und Ausrüstung eines Mehrzweckbootes dienen.

Die Wehr legt sich dieses 6,90 Meter lange Schlauchboot mit einem 140-PS-Außenbordmotor, Trailer und diverser Ausstattung wie etwa Schwimmwesten zu, um in Zukunft zum Beispiel auch Menschen- und Tierrettungseinsätze auf dem nahen Peenestrom, dem Achterwasser oder auf umliegenden Seen im Lassaner Winkel durchführen zu können. „Neun Kameradinnen und Kameraden haben dafür bereits ihren Bootsführerschein abgelegt“, berichtet Bürgermeister Fred Gransow (CDU).

„Wir waren damals zur Untätigkeit verdammt.“

Mangels Boot konnten die Lassaner Feuerwehrleute in der Vergangenheit bei Gefahrenlagen auf dem Wasser selbst kaum tätig werden. Wehrleiter Andreas Müller erinnert beispielsweise an die Suche auf dem Achterwasser nach einem vermissten 52-jährigen Fischer aus Rankwitz im Juli 2020. „Wir waren damals zur Untätigkeit verdammt, weil wir selbst kein Boot haben und erst auf das Eintreffen der Einsatzkräfte samt Boot aus Anklam warten mussten“, schildert Müller. Der Einsatz der Lassaner beschränkte sich seinerzeit auf die Ausleuchtung des örtlichen Hafens, von wo aus die Anklamer mit ihrem Boot zur Suchaktion aufbrachen.

Auch mehrere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Lassan waren zur Übergabe des Zuwendungsbescheides angetreten. Quelle: Tilo Wallrodt

„Auch bei einem Einsatz auf der Krumminer Wiek vor einigen Jahren, wo Angler mit ihrem Boot ins Schilf abtrieben und in Not gerieten, konnten wir nicht eingreifen“, meint Müller. Dies wird sich künftig ändern, wenn den Lassanern voraussichtlich ab März 2022 das neue Mehrzweckboot zur Verfügung steht. Auch Ölverschmutzungen im Wasser könnten vom Schlauchboot aus eingedämmt werden.

Unterdessen soll auch für die Feuerwehr in Wolgast, die für Einsätze auf Gewässern aktuell lediglich über ein kleines Schlauchboot verfügt, ein neues, 7,35 Meter langes Mehrzweckboot im Katamaran-Stil angeschafft werden. „Das Boot wird über zwei Außenbordmotoren mit einer Leistung von jeweils 100 PS verfügen und etwa 96 000 Euro kosten“, informiert Leon Inderfurth, Mitarbeiter des Bereiches Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung der Wolgaster Stadtverwaltung. Der Auftrag zum Bau des Bootes sei Ende August ausgelöst worden; die Bauzeit betrage erfahrungsgemäß rund sechs Monate.

Lassaner Feuerwehrleute ausgezeichnet

In Lassan sinkt unterdessen die Hoffnung, wonach der Landkreis Vorpommern-Greifswald im örtlichen Feuerwehrgerätehaus eine moderne Rettungswache einrichten wird, damit Hilfsfristen im Bereich des Lassaner Winkels künftig besser eingehalten werden. Bürgermeister Gransow hatte bereits Anfang 2019 Pläne für einen entsprechenden Anbau vorgelegt. In diesem sollten nicht nur die Rettungswache, sondern auch ein Katastrophenschutz-Fahrzeug des Landkreises, der Einsatzleitwagen der örtlichen Feuerwehr und das Fahrzeug des Stadtbauhofes Platz finden.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut Vizelandrat Jörg Hasselmann (CDU) ist die Entscheidung gegen Lassan und für Murchin als Standort für die Rettungswache allerdings noch nicht gefallen. „Diese Debatte ist Bestandteil der aktuellen Haushaltsdiskussion und die ist noch nicht beendet“, so Hasselmann in dieser Woche auf Nachfrage.

Unterdessen wurden am Donnerstag drei Mitglieder der Lassaner Feuerwehr für ihren treuen Dienst in den Reihen der Brandlöscher ausgezeichnet. Sandra Goniwiecha und Mirko Börner wurden jeweils für ihre 25-jährige und Alexander Holtz für seine zehnjährige Wehrzugehörigkeit geehrt.

Von Tilo Wallrodt