Wolgast/Insel Usedom

Eine Neuerung hält am Sonnabend in Wolgast Einzug: Um 11 Uhr öffnet im Postel am Platz der Jugend der Unternehmerverbund Pommernarche seinen ersten von Erzeugern organisierten Regionalladen. Zur Premiere steht ein informativer und unterhaltsamer, moderierter Parcours mit mehreren Stationen auf dem Programm.

Unter dem Motto „Bestes von uns aus Vorpommern“ werden hier künftig regionale Erzeugnisse aus Vorpommern zu haben sein. Aus Gründen der Corona-Pandemie ist die Teilnehmerzahl für die Eröffnungsveranstaltung begrenzt. Zudem gilt die 2G-Regel.

Ball der Generationen

Ebenfalls am Sonnabend lädt der Unternehmerverband Vorpommern zum 16. Ball der Generationen in das „Hotel zur Post“ in Bansin ein. Erwartet werden rund 200 Unternehmer, Geschäftsführer und Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Traditionell wird das jährliche Treffen auch genutzt, um Unternehmerpersönlichkeiten des Jahres zu ehren, die sich um die Region verdient gemacht haben.

Revue „Hexenzauber“

Im Theater in Anklam öffnet sich am Sonnabend um 14 und um 17 Uhr der Vorhang für die Revue „Hexenzauber“ von Kindern für Kinder. Auf der Bühne agieren Mitglieder des Anklamer Fritz-Reuter-Ensembles. Gleichen Tags ist um 15 Uhr im Theater Blechbüchse in Zinnowitz das Märchen „Hase und Igel“ zu erleben. Das auf der Schelmengeschichte der Gebrüder Grimm basierende Bühnenstück stammt aus der Feder von Peter Ensikat.

Dokumentarfilm und historischer Bummel

Im Museum Villa Irmgard in Heringsdorf wird am Sonnabend um 13 Uhr der Dokumentarfilm „Von New York bis West-Deep – Lyonel Feiningers Erinnerungen an Pommern“ gezeigt.

Am Sonntag um 10 Uhr lädt Eva John ab Touristinformation in der Delbrückstraße 69 zu einem historischen Bummel durch das Seeheilbad Heringsdorf mit Informationen zur Geschichte der Villen sowie zu bedeutenden Persönlichkeiten ein. Die Teilnehmer werden gebeten, den durch Corona bedingten Mindestabstand einzuhalten.

Kino

Der Kaiserbädersaal im Hotel Kaiserhof Usedom in Heringsdorf wird am Sonnabend erneut zum Kinosaal. Gezeigt wird um 20 Uhr der Blockbuster „Venom – Let There Be Carnage“. Tickets gibt es direkt vor Ort oder unter www.kaiserhof-usedom.de/entertainment-kino/.

Von Tom Schröter