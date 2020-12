Bei einer abendlichen Fahrt von Wolgast, über die Insel Usedom bis nach Ahlbeck kommt Adventsstimmung auf: Viele Häuser, Grundstücke und Orte sind in ein Lichtermeer getaucht. In unserer Galerie zeigen wir, was unsere Reporter schon entdeckt haben.

Weihnachtsbeleuchtungen an einem Haus an der B 111 bei Bannemin (v.l.n.n.r.), vor dem Seetelhotel „Pommerscher Hof“ in Heringsdorf und an einem Haus in Neeberg. Quelle: Tilo Wallrodt, Henrik Nitzsche