Wolgast und Usedom packen wieder Päckchen für Osteuropa

Insel Usedom/Wolgast

Bis zum Weihnachtsfest vergehen zwar noch etwa sieben Wochen, trotzdem werden auf der Insel Usedom und auf dem Festland in und um Wolgast schon wieder eifrig Päckchen gepackt. Alle Jahre wieder lädt der Verein Hoffnungsträger Ost ein, Geschenkesendungen für bedürftige Mädchen und Jungen in Moldawien und in der Ukraine zu schnüren. „Im vorigen November kamen auf Usedom und in Wolgast insgesamt 527 Weihnachtspäckchen zusammen, so viele wie noch nie“, berichtet Mitorganisatorin Damaris Lippa. „Alle Beteiligten haben sich ein großes Dankeschön verdient.“

Verteilung soll Mitte Januar starten

Die 52-jährige Zinnowitzerin gehört zu jenen Mitstreitern, die die liebevoll gefüllten Kartons in Empfang nehmen und weiterleiten. „Verteilt werden die Geschenkpäckchen dann voraussichtlich Mitte Januar in den beiden Ländern, wobei wegen der Corona-Pandemie noch nicht klar ist, ob die Vertreter von Hoffnungsträger Ost aus Deutschland, Österreich und der Schweiz persönlich an der Verteilaktion teilnehmen können“, so Damaris Lippa. Übergabepunkte werden in Moldawien unter anderem die Ortschaften Parcani, Aoginesti, Holorcani und Bravicea sowie in der Ukraine zum Beispiel Lemberg, Gorsk, Novoschelane und Kurachowka sein.

Die Insulanerin ist in den Jahren 2014, 2016 und 2019 selbst nach Moldawien mitgefahren, um die Übergabe zu begleiten. Wir haben zum Beispiel Kinderheime besucht, gemeinsam mit Partnern dortiger christlicher Gemeinden weihnachtliche Kinderprogramme gestaltet und die christliche Botschaft weitergesagt“, schildert Damaris Lippa. „Ich habe erlebt, wie sehr sich die Kinder beim Öffnen der Päckchen über einen Lolli, einen Luftballon oder eine Tafel Schokolade freuen. Manche haben gleich an einem Keks geknabbert und mich gefragt, ob sie mir etwas abgeben können. Das ist sehr bewegend und man wird dankbar für das, was man selbst hat und wie gut es einem geht.“

Bitte die Packliste beachten

„Wer wieder mitmachen und Kinder in diesen ärmsten Regionen Europas eine Freude machen möchte, ist herzlich dazu eingeladen“, sagt die Zinnowitzerin, die zur Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Wolgast/Usedom gehört. In die Päckchen sollen hinein: Spielzeug (Ball oder Kuscheltier), Zahnpasta und eine Zahnbürste, Malstifte, Malheft und ein Anspitzer, zwei Schulhefte (kariert DIN A4), 400 Gramm Nuss-Nougat-Creme, Trinkschokoladen-Pulver, ca. 350 Gramm Süßigkeiten, ca. 200 Gramm Schokolade und ca. 500 Gramm Lebkuchen oder Kekse. Es wird gebeten, gemäß der Packliste einzukaufen und zu packen, um Probleme beim Zoll zu vermeiden. Alle Lebensmittel sollten mindestens bis Ende März 2022 haltbar sein. Die Päckchen bitte gut verpacken und zukleben. Dabei kann Geschenkpapier verwendet werden.

Riesige Freude bei den Empfängern: Im vergangenen Jahr kamen bei der Päckchenaktion von Hoffnungsträger Ost in Deutschland, Österreich und der Schweiz insgesamt 11 092 Päckchen zusammen. Quelle: Damaris Lippa

Annahmestellen befinden sich vom 8. bis zum 21. November in Wolgast bei Anette Brucherseifer, Ernst-Thälmann-Straße 3 (nach telefonischer Absprache unter 03836/2372766) und jeweils am Montag und am Freitag von 8 bis 15.30 Uhr im Gebäude der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Mahlzow, Straße der Freundschaft 36b (oder nach telefonischer Absprache mit Martijn Wemmers unter 0176/45623352). Auf Usedom kann die Abgabe erfolgen: Jeweils von Montag bis Freitag von 14.30 bis 18.30 Uhr in Zinnowitz bei Christel Lippa in der Ahlbecker Straße 19a (Tel. 03 83 77/4 27 30) und von 14.30 bis 18.30 Uhr bei Hellmut Koch in Ahlbeck, Schillerstraße 33 (Tel. 03 83 78/80 82 88). Auch hier sind außerhalb der Zeiten telefonische Absprachen möglich.

Von Tom Schröter