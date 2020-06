Wolgast verwaltet Garagen künftig wieder selbst

Wolgast

Seit dem 1. Juni hat wieder die Stadt Wolgast die Verwaltung der städtischen Garagen übernommen. Die Stadtvertretung genehmigte während ihrer jüngsten Sitzung eine entsprechende Eilentscheidung des Bürgermeisters. Insgesamt, so verlautete aus dem Rathaus, befinden sich auf den betreffenden städtischen, bebauten Grundstücken 1159 Garagen, die in der Vergangenheit im Auftrag der Stadt von der WoWi Immobilien und Dienstleistungs GmbH verwaltet wurden.

Die Stadt verspricht sich von der Rückübertragung eine Kostenersparnis. „Durch Übernahme der Betreuungstätigkeit durch die Stadt Wolgast“, so wird aus dem Rathaus mitgeteilt, „kann die Verwaltungsvergütung eingespart werden und den städtischen Haushalt entlasten.“ Und: Da in den vergangenen Jahren in Technik und Ausstattung des städtischen Baubetriebshofes erheblich investiert worden sei, sei dieser fortan in der Lage, die nötige Außenanlagenpflege und den Winterdienst im Umfeld der Garagen in Eigenregie zu erledigen.

Seit 1995 Vertrag

Zwischen der Stadt und der Wolgaster Wohnungswirtschafts GmbH (WoWi) bestand seit dem 30. Januar 1995 ein Verwaltervertrag für die betreffenden Garagengrundstücke. Dieser Vertrag wurde im Dezember 1997 an die WoWi Immobilien und Dienstleistungs GmbH übertragen. Vertragserweiterungen erfolgten in den Jahren 2008 und 2015.

Von Tom Schröter