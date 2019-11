Demo, Randale und Misshandlungen

Wolgast

Im November 1919, ein Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, sorgten in Wolgast öffentliche Unruhen für Schlagzeilen. Der „Wolgaster Anzeiger“ berichtete am 29. November 1919 über folgenden Vorfall, der sich am gleichen Tag ereignet hatte: „Eine Demonstration hiesiger Arbeiter fand heute Vormittag vor dem Rathaus statt. Wie wir hören, wurden eine bessere Belieferung mit Heizmaterial, Kleidung und Lebensmitteln und die Entlassung eines missliebigen Beamten gefordert. Doch damit nicht genug, wurde noch ein Kollegiast (ein Stadtvertreter, d. Red.), der durch eine Äußerung in der gestrigen Sitzung des Bürgerschaftlichen Kollegiums Anstoß erregt haben soll, zum Rathaus geholt, wobei einige Fenster der Luisenschule zertrümmert wurden und es leider – wir können dies nur auf das tiefeste bedauern – nicht ohne ernste Misshandlungen des betreffenden Herrn abging.

Vom Rathaus zog die Menge, nachdem der Herr Bürgermeister und der betreffende Kollegiast mit ,sanfter Gewalt’ an die Spitze gestellt waren, nach dem Gewerkschaftshaus (damals in der Schützenstraße, d. Red.), wo die Auseinandersetzungen sich bis nach Redaktionsschluss hinzogen.“

Am 2. Dezember 1919 schalteten der Wolgaster Magistrat und Bürgermeister Dr. Otto Reimers eine ganzseitige Anzeige, in der sie die Rädelsführer der Demonstration vom 28. November vor harten Konsequenzen warnen. Quelle: Archiv Tom Schröter

In einer ganzseitigen Anzeige in der Lokalzeitung vom 2. Dezember 1919 nahmen der Magistrat und der Bürgermeister Dr. Hans Reimers Bezug auf den Vorfall und drohten den „Rädelsführern“ mit harten Konsequenzen. Dabei verwiesen sie auf Paragraf 125 des Strafgesetzbuches, in dem es im Landfriedensbruch geht. In der Anzeige heißt es unter anderem: „Wir warnen unsere Arbeiterschaft herzlichst und dringend vor der Wiederholung solcher verbrecherischer Handlungen. Wir richten an sie ferner das ernste Ersuchen, in dieser leider mit Zündstoff aller Art angefüllten schweren Zeit auch von sogenannten ,harmlosen’ Demonstrationen unbedingt Abstand zu nehmen.“ Gewarnt wird auch vor einer weiteren Eskalation der Lage: „Es kann und wird dann dazu kommen, dass Zustände eintreten, die zu einer schwersten Schädigung des gesamten öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens unserer Stadt führen müssen.“

Von Tom Schröter