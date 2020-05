Wolgast vor 100 Jahren: Demo gegen hohe Lebensmittelpreise

Wolgast

Der Wolgaster Anzeiger berichtete in seiner Ausgabe vom 14. Dezember 1920, also vor 100 Jahren, über eine Protestveranstaltung in der Stadt am Peenestrom. Hier der Wortlaut:

„Die hiesigen Gewerkschaften veranstalteten am vergangenen Sonntagvormittag eine Demonstrationsversammlung, an der sich auch die Landarbeiter der Umgegend beteiligten. Die Demonstranten bewegten sich in einem langen Zuge mit Vorantritt der hiesigen Stadtkapelle durch verschiedene Straßen nach dem Reiferwall, woselbst, der grimmigen Kälte wegen, nur zwei kurze Ansprachen gehalten wurden.

Anzeige

Daraufhin begab man sich zum Gewerkschaftshause, und hier sprach Genosse Segebrecht aus Anklam in einem längeren Vortrage. Die Demonstration richtete sich in der Hauptsache gegen die hohen Lebensmittelpreise.“

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Von Tom Schröter