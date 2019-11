Generationswechsel im Hause J. D. Sontag

Wolgast

Das Geschäft von „ J. D. Sontag“ in Wolgast, Lange Straße 2, war einst allseits bekannt und genoss über viele Jahrzehnte hinweg einen guten Ruf. Inhaber Johann David Sonntag handelte hier etwa ab 1875 mit Kolonialwaren und erweiterte sein Sortiment in den darauffolgenden Jahrzehnten um Stabeisenwaren und Kohlen.

Johann David Sontag, sein Sohn Max und weitere Familienangehörige vor dem Wohn- und Geschäftshaus Lange Straße 2 in Wolgast, um 1915. Quelle: Archiv Tom Schröter

Am 1. Dezember 1919, etwa 45 Jahre nach der Geschäftseröffnung, übergab der Gründer die traditionsreiche Familienfirma an seinen Sohn Max Sontag, wovon eine große Geschäftsanzeige in der Lokalzeitung „Wolgaster Anzeiger“ zeugt. Der Senior inserierte dort unter anderem: „Ich fühle mich bei meinem Scheiden aus dem Geschäftsleben veranlasst, für das mir stets bewiesene Wohlwollen meinen verbindlichsten Dank auszusprechen, und bitte dasselbe auf meinen Sohn übertragen zu wollen.“

Anzeige aus dem „Wolgaster Anzeiger“ vom 2. Dezember 1919. Quelle: Archiv Tom Schröter

Von Tom Schröter