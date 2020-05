Wolgast vor 100 Jahren: Klub Humor hat 69 Mitglieder

Wolgast

In den Jahrzehnten vor und nach 1900 formierten sich in der Stadt Wolgast zahlreiche Vereine. Dazu gehörte auch der Klub Humor, der sich am 10. Dezember 1920, also vor 100 Jahren, zur Generalversammlung in seinem Vereinslokal auf der Schlossinsel einfand, worüber der folgende Bericht Auskunft gibt:

„Der Klub Humor hielt gestern Abend im Restaurant Schloßhof seine diesjährige Generalversammlung ab. Fünf neue Mitglieder wurden aufgenommen und somit zählt der Klub jetzt 69 Mitglieder. Es wurde ein neuer Vorstand gewählt, der sich aus folgenden Herren zusammensetzt: H. Wiechert (1. Vorsitzender), E. Mitzlaff (2. Vorsitzender), E. Krüger (1. Schriftführer), W. Glawe (2. Schriftführer), G. Zollatz (1. Kassierer), F. Bartels (2. Kassierer). Außerdem wurden noch gewählt: zwei Beisitzer und drei Revisoren.

Arbeitslose Mitglieder haben auf den Klubvergnügungen freien Eintritt und zahlen auch keinen Monatsbeitrag. Am Sonntag, den 19. Dezember 1920, feiert der Reichsbund der Kriegsbeschädigten sein Weihnachtsfest. Den Theaterteil hat der Klub Humor übernommen. Wie im Vorjahre, so wird auch in diesem Jahre der Klub am 31. Dezember seine Silvesterfeier durch Konzert, Theater und Ball begehen.“

Von Tom Schröter