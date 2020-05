Wolgast vor 100 Jahren: Neue Spruchformel im Amtsgericht

Wolgast

Unter der Überschrift „Im Namen des Volkes.“ war im Wolgaster Anzeiger vom 25. Dezember 1920, also vor 100 Jahren, folgender interessanter Beitrag zu lesen, der natürlich auch Konsequenzen für das Amtsgericht in der Breiten Straße in Wolgast hatte:

„Die gerichtlichen Urteile, die in früherer Zeit als Überschrift die Worte ,Im Namen des Königs’ trugen, werden in Zukunft die Überschrift ,Im Namen des Volkes’ zeigen. Der preußische Justizminister hat an die ihm unterstellten Behörden die Verfügung erlassen, die vorschreibt, dass diese Neuerung vom Tage des Inkrafttretens der preußischen Verfassung an zu gelten hat.“

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere OZ+ Artikel

Von Tom Schröter