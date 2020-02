Wolgast vor 100 Jahren: „Schaufensterdieb“ bei Gauger

Wolgast

Berichte über Ladendiebe fanden sich auch vor 100 Jahren schon nahezu täglich in der hiesigen Lokalpresse. Im vorliegenden Fall, über den am 17. Februar im „Wolgaster Anzeiger“ berichtet wurde, wurde das Wohn- und Geschäftshaus des Wolgaster Kaufmanns Walter Gauger, Lange Straße 8/9, heimgesucht, der seinerzeit mit Schuhwaren-, Garderobe und Fahrrädern handelte:

„Sonntags morgen gegen 5.30 Uhr wurde von einem bisher noch nicht ermittelten Dieb die große Schaufensterscheibe des Schuhwarengeschäfts des Herrn Kaufmann Walter Gauger durch einen Stein zertrümmert und die ausgestellten Schuhwaren entwendet. Durch den verursachten Lärm wurde ein in der Nähe weilender Einwohner aufmerksam gemacht und nahm die Verfolgung auf. Dem Dieb gelang es jedoch, in der Nähe des Hafens zu entkommen, hatte aber in der Langenstraße den größten Teil seiner Beute bereits verloren, so dass diese dem Bestohlenen wieder zugestellt werden konnte.“

Von Tom Schröter