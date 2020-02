Wolgast

Gaslaternen beleuchteten vor 100 Jahren allabendlich die Wolgaster Hauptstraßen. Doch das Betriebsregime funktionierte nicht immer zur Zufriedenheit der Stadtväter, wie folgender Beitrag im „Wolgaster Anzeiger“ vom 15. Januar 1920 belegt:„Stadtverordneter Meitmann bittet den Magistrat, die Leitung des Gaswerkes zu ersuchen, die Laternen in der Bahnhofstraße abends etwas länger brennen zu lassen, wenn der Zug einläuft, wie es am Montag der Fall gewesen ist. Der Abendzug hatte etwas Verspätung und so lief an der Spitze des einmarschierenden Publikums der betreffende Angestellte der Gasanstalt und machte im wahrsten Sinne des Wortes den Leuten die Lampe vor der Nase aus. Auf das Widersinnige dieser Handlungsweise aufmerksam gemacht, meinte der Löscher: ,Hes du mi og wat tau seggen?’

Der Magistrat hofft, dass es nur eines Hinweises auf diese Sache bei der Leitung der Gasanstalt bedarf, um derartige Fälle zu vermeiden.“

Von Tom Schröter