Wolgast

Vor 100 Jahren hatte längst nicht jeder Wolgaster eine Badewanne oder eine Duschgelegenheit in seiner Wohnung. Vielmehr pilgerten die Peenestädter regelmäßig in eines der öffentlichen Warmbäder der Stadt. Eine solche Anstalt befand sind um 1920 im Haus Breite Straße 6b, wo Hugo Schluck sein Publikum empfing. In der Lokalzeitung „Wolgaster Anzeiger“ vom 23. Januar 1920 machte die Witwe Emma Athmer, wohnhaft in der Kronwiekstraße 43, für Schluck Werbung.

In dem Beitrag heißt es: „Liebe Stadt- und Landgemeinde! Jedermann will sich doch gewiss gerne möglichst lange jung und gesund erhalten. Das kann man am besten, wenn man regelmäßig warme Bäder nimmt. Warum wird nun diese segensreiche Einrichtung so wenig benutzt? Der neue Besitzer, Herr Schluck, hat mit großer Mühe und vielen Kosten die Warmbadeanstalt in der Breitenstraße in Stand gesetzt. Das Wasser wird mit elektrischem Motor in die Höhe gepumpt, die Zu- und Abflussleitungen zu den Bädern sind tadellos hergerichtet. Drei Zellen sind in Betrieb und mit Kachelöfen und elektrischem Licht versehen. Die Bedienung ist mit größter Freundlichkeit um Sauberkeit und Aufmerksamkeit bemüht. Zwölf Bäder kosten 30 Mark. Ich kann die Warmbadeanstalt auf’s Beste empfehlen.“

Von Tom Schröter