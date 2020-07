Wolgast vor 120 Jahren: Anlagen-Konzert in der Kritik

Wolgast

Im August 1900, also vor 120 Jahren, sorgte eine in den Wolgaster Anlagen abgehaltene Konzertveranstaltung für Enttäuschung. Der Wolgaster Anzeiger schrieb in seiner Ausgabe vom 9. August 1900 dazu:

„Am Dienstag veranstaltete das Trompetencorps des Feldartillerie-Regiments Nr. 53 in den hiesigen Anlagen zwei Militärkonzerte. Während das Nachmittagskonzert weniger gut besucht war, hatten sich dagegen zahlreiche Musikfreunde zu dem Abendkonzert eingefunden, sodass die Kapelle sicherlich einen guten Reinertrag erzielt hat.

Durchführung ließ zu wünschen übrig

Bedauerlicherweise ließ die Durchführung des Programmes mancherlei zu wünschen übrig, denn von unserer hiesigen Stadtkapelle sind wir exaktere Musik gewöhnt. Auch die angekündigte Schlachtenmusik mit Kriegsfeuerwerk entsprach nicht den Erwartungen.

Bei Beginn des Schlachten-Potpourris wurde mit Aufmerksamkeit gelauscht und man wartete auf das Kriegsfeuerwerk, welches schließlich in Gestalt zweier bengalischer Flammen abgebrannt wurde! Die Besucher sind daher wohl kaum auf ihre Kosten gekommen.“

Von Tom Schröter