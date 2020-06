Wolgast vor 120 Jahren: Blitz wirft Kutschpferde um

Wolgast

Über ein außergewöhnlich starkes Unwetter berichtete der „Wolgaster Anzeiger“ in seiner Ausgabe vom 5. Juli 1900, also vor 120 Jahren:

„Das am Dienstag Nachmittag über der Stadt Wolgast niedergegangene Gewitter brachte uns so große Regenmassen, dass viele Straßenteile förmlich überschwemmt waren. Auch der Blitz hat verschiedentlich eingeschlagen, glücklicherweise ohne zu zünden.

So traf ein Strahl den Blitzableiter auf der Petrikirche; derselbe war so stark, dass die Pferde einer vor der Kirche haltenden Hochzeitskutsche umgeworfen wurden, sich jedoch bald wieder erholten. Ferner schlug der Blitz in einen Birnbaum in einem Garten an der Wilhelmstraße ein und spaltete den Baum von oben bis unten, der im Fallen das Dach des Hauses ziemlich stark beschädigte.

Auch das Haus der Witwe Moll, Stadtmauer 9, sowie das des Schmiedemeisters Schumacher in der Wilhelmstraße wurden vom Blitz getroffen; in letzterem wurden mehrere Fensterscheiben zertrümmert. Durch den herrschen Sturm wurden an verschiedenen Stellen Bäume entwurzelt, Grabhügel zerwühlt, Laternen abgerissen und sonstige Beschädigungen verursacht. So stark das Gewitter hier gewütet hat: jenseits der Peene hat es fast gar nicht geregnet; nur in Wolgasterfähre sind durch den Sturm einige Bäume entwurzelt worden.“

Von Tom Schröter