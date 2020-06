Wolgast vor 120 Jahren: Brand in der Kraeft’schen Fabrik

Wolgast

In seiner Ausgabe vom 21. Juni 1900, also vor 120 Jahren, berichtete der „Wolgaster Anzeiger“ von einem Brandunglück in der Wolgaster Holzverarbeitung von Heinrich Kraeft:

„Gestern Mittag gegen 1 Uhr ertönten die Alarmsignale der hiesigen freiwilligen Feuerwehr. Es brannte bei der Kraeft’schen Fabrik an der Bahnstrecke eine Lowry (eine Lore), welche mit Nutzholz beladen war. Letzteres sollte carboliniert werden, zu welchem Zweck in der Nähe der Lowry Teer gekocht wurde, als plötzlich durch Überkochen desselben Feuer entstand und das auf der Lowry befindliche Holz in Brand setzte. Ein weiteres Umsichgreifen des Feuers konnte verhindert werden; dagegen litt die Lowry erheblich durch den Brand, welche jedoch, wie wir hören, versichert sein soll.“

Von Tom Schröter