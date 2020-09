Wolgast vor 120 Jahren: Glück im Unglück für Händler Wichert

Peenemünde/Wolgast

Der „Wolgaster Anzeiger“ schilderte im Herbst 1900, also vor 120 Jahren, einen spektakulären Zwischenfall auf dem Peenestrom bei Peenemünde:

„Mit knapper Not dem Tode entgangen ist dieser Tage der Händler Wichert aus Wolgast. Derselbe befand sich mit seinem Boot bei der Peenemünder Schanze, dicht an einem größeren Fahrzeug, als in Folge des herrschenden Sturmes der Mast des erwähnten Fahrzeuges brach und samt Segel und allem Zubehör herabstürzte. Die ganze Last fiel dicht neben dem im Boot sitzenden Wichert nieder, glücklicherweise ohne ihn zu treffen und auch ohne sein Boot erheblich zu beschädigen.“

Von Tom Schröter