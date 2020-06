Wolgast vor 120 Jahren: Klagen über Raser in der Innenstadt

Wolgast

Raser trieben bereits vor 120 Jahren auch in Wolgast ihr Unwesen. Am 14. Juni 1900, vor 120 Jahren also, wies der „Wolgaster Anzeiger“ auf eben die hiesige Problematik hin:

„Über zu schnelles Fahren in den Straßen der Stadt wird augenblicklich wieder lebhaft Klage geführt. Insbesondere die Gegend Steinstraße/ Ecke Lange Straße ist für Passanten gefährlich und es wäre zu wünschen, dass die Fuhrwerke, allen voran der Zinnowitzer Omnibus, beim Umbiegen um die Ecke eine langsamere Gangart einschlagen möchten.

Anzeige

Pferdekutschen und -fuhrwerke bestimmten um 1900 in Wolgast das Straßenbild. Diese historische Szene zeigt eine Kutsche vor dem einstigen Hotel „Deutsches Haus“ in der Steinstraße. Quelle: Archiv Tom Schröter

Weitere OZ+ Artikel

Aber auch an Radfahrer sei die Mahnung über vorsichtiges Fahren gerichtet. Erst kürzlich passierte es, dass ein solcher beim Einbiegen in die Steinstraße zwischen die Pferde eines an der Ecke haltenden Gefährtes geriet, weil er bei dem eingeschlagenen flotten Tempo nicht rechtzeitig auszubiegen vermochte.“

Lesen Sie auch

Von Tom Schröter