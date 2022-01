Wolgast/Koserow

Ralf Waschkau ist sicher: „Dies ist ein Glücksfall, der sich einem nur ein Mal bietet.“ Der Kunsthändler aus Koserow ist kürzlich auf ein bekanntes Gemälde des in Wolgast geborenen Marinemalers Willy Stöwer (1864 – 1931) gestoßen und möchte, dass das Bild für immer in der alten Herzogstadt seine Heimat findet. 1923 hat Stöwer die markante Wolgaster Stadtansicht in Temperafarbe auf Karton gebracht und das Bild mit dem Schriftzug: „Im Winterlager (aus meinen Knabenjahren)“ versehen.

„Gern wollen wir die einmalige Gelegenheit nutzen und das Bild als Herzstück für unsere Dauerausstellung kaufen“, erklärte Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU), als er die 85 mal 65 Zentimeter große Malerei in dieser Woche im Koserower Kunstsalon in Augenschein nahm. Auch Museumsleiter Stefan Rahde ist begeistert von der Ansicht, die Stöwer aus der Erinnerung schuf und die den Betrachter in das Jahr 1878 entführt.

Eine Zeitreise in die Stadt vor knapp 150 Jahren

„Anhand dieses Bildes kann man viel über Wolgast erzählen“, meinte Rahde. Er nannte zum Beispiel das Kapitel der Schiffbaugeschichte und verwies auf die Bark „Herzog Bogislaw“, die bei Stöwer das Hafenpanorama zentral dominiert. Das Schiff wurde 1841/42 auf der Wolgaster Werft Erich & Lübke gebaut und fuhr später unter der Flaggen-Nummer „Wolgast 15“ nacheinander für den hiesigen Schiffbau- und Rhederei-Actien-Verein und die Wolgaster Reeder Vogel, Wallis, Neumann und Rassow. Auf der Reise von Stettin nach Hartlepool im Nordosten Englands wurde die Bark am 29. Oktober 1880 von der Besatzung verlassen und später abgewrackt.

„Auch die St.-Petri-Kirche mit ihrer Turmhaube, die 1920 abbrannte, ist auf dem Bild zu sehen“, erläuterte der Museumschef. „Ebenso der 2006 durch Feuer vernichtete große Hafenspeicher und die alte hölzerne Holländer-Zugbrücke, die das Festland mit der Schlossinsel verband.“ Auch die Schifferhalle (spätere „Ponybar“), die heute gleichsam nicht mehr existiert, ist deutlich zu erkennen. Der Betrachter der Stadtansicht begibt sich also auf eine informative Reise in die Vergangenheit vor fast 150 Jahren.

Gemälde soll 10.000 Euro kosten

10 000 Euro soll das Gemälde kosten und Bürgermeister Weigler hat laut seiner Aussage bereits einige Firmeninhaber angesprochen, ob sie einen Teil der Kosten tragen, um diesen Kunstschatz für Wolgast zu sichern. „Wir kommen schon zu Potte, bevor das Bild in irgendeiner Privatsammlung verschwindet“, versprach er dem Kunsthändler.

Unterdessen riet Ralf Waschkau der Stadt, im Falle des Erwerbs einen Restaurator zu Rate zu ziehen. Denn: „Der Karton, auf dem das Bild gemalt ist, wurde irgendwann einmal flächig auf eine Hartfaserplatte aufgeklebt und wir wissen nicht, welche Bestandteile diese Platte enthält. Gerade bei Papier spielt Säure immer eine Rolle.“ Außerdem schlug Waschkau vor, das herkömmliche Glas aus dem Originalrahmen zu nehmen und gegen Museumsglas auszutauschen. „Damit werden störende Lichtreflexe minimiert, so dass man das Bild ohne Beeinträchtigungen betrachten kann.“

Weitere Wolgaster Stöwer-Ansichten bekannt

Voraussichtlich schon ab Mai soll das Gemälde in Museum Kaffeemühle zu bestaunen sein, das bislang nur ein einziges Stöwer-Bild beherbergt, das eine norwegische Fjord-Landschaft zeigt. Willy Stöwer (1864–1931), dessen Geburtshaus sich in der Kronwiekstraße Nr. 23 befindet, hat seine Geburtsstadt mehrfach mit Pinsel und Farbe wiedergegeben. Bekannt ist zum Beispiel eine weitere Wolgast-Ansicht im Winter mit dem Titel „Im Winterlager zu Wolgast, 1874“ – jedoch von der schlossinselseitigen Hafenseite aus gesehen. Laut Waschkau gilt dieses Bild aber leider als verschollen. Auch das frühere Wolgaster Herzogschloss hat der Malkünstler eindrucksvoll auferstehen lassen. Eine Dokumentation der deutschen Häfen entlang der Ostseeküste enthält eine weitere, in verschiedenen Blau-Tönen ausgeführte Wolgaster Hafenansicht.

Als 60-Jähriger haderte Stöwer in seinen „Wolgaster Erinnerungen“ mit der Art und Weise des Umgangs der Stadt mit ihren historischen Bauten: „Immer bedauert habe ich, dass nach Wolgasts reicher Vergangenheit und belebter Geschichte seit den Zeiten der Hansa nichts von den historischen Bauten erhalten wurde wie in Lübeck, Rostock und anderen Küstenstädten. Wie wären wohl die Ruinen des alten herzoglichen Schlosses eine Sehenswürdigkeit und Anziehungskraft für den Fremdenverkehr geworden, ebenso die alten Tore und Türme mit dem Mauerkranz der Stadt! … Geradezu entsetzlich öde wirkt jetzt eine neue Brücke zwischen Stadt und Schlossplatz; sie ist der Gipfel der Nüchternheit und tötet direkt das Stadtbild, in welches so gut die alte hölzerne Ziehbrücke (Schlossbrücke genannt) hineinpasste.“ Die Rückkehr seiner historischen Impression in seinen Geburtsort würde den berühmten Wolgaster sicher freuen.

