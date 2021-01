Wolgast

Seit Jahren sind die städtischen Schaukästen, von denen sich die meisten im Hafengebiet von Wolgast befinden, in einem jämmerlichen Zustand. „Viele Kästen und Tafeln sind verwittert und schmutzig. Die darin befindlichen Informationen sind nicht aktuell und daher irreführend für die Leser“, berichtete Kristin Wolf jüngst vor dem Sozial- und Kulturausschuss der Stadt.

Die Geschäftsführerin der Gemeinnützigen Regionalgesellschaft Usedom-Peene mbH (Rege) hat im Auftrag der Stadt nun ein neues Gestaltungskonzept für die touristischen Schaufenster erarbeitet. Denn: „Sie stellen ein Aushängeschild für die ganze Stadt Wolgast dar“, machte sie deutlich. Seien die Schaukästen ungepflegt, kaputt und nicht auf dem neuesten Stand, zögen die Betrachter entsprechende Rückschlüsse für die gesamte Stadt.

Einheitliche Gestaltung empfohlen

Kristin Wolf ist Geschäftsführerin der Gemeinnützigen Regionalgesellschaft Usedom-Peene mbH. Quelle: Tom Schröter

Kristin Wolf empfiehlt daher eine einheitliche Gestaltung, was sowohl die Schrift und die Symbolik als auch den Inhalt der Infokästen und -tafeln angeht. Alle solle einen Titel erhalten und stets mit einem Stadtplan versehen werden, der Auskunft über den jeweiligen Standort gibt und auf weitere Attraktionen in Wolgast hinweist, wie etwa den Tierpark, das Museum und das Runge-Haus. Zudem sei jeder Kasten mit aktuellen standortbezogenen Auskünften sowie passenden Grafiken und Fotos zu bestücken.

„Wir wollen 2021 auch das Projekt ,Buntes Band’ umsetzen – zum Beispiel mit gastronomischen Touren und zu historischen Anlaufpunkten. Auch darauf kann in den Kästen hingewiesen werden, und zwar in deutscher, polnischer und englischer Sprache“, erklärte die Rege-Chefin.

Wieder Forderung nach neuem Wolgaster Leitbild

Ausschussvorsitzender Harald Heß (KfW-Fraktion) regte an, in einem weiteren Schritt sämtliche Schaukästen und -tafeln im Stadtgebiet zu überarbeiten und plädierte auch baulich und farblich für ein einheitliches Erscheinungsbild. Außerdem könnten einige Exemplare günstiger platziert und zusätzliche Kästen aufgestellt werden. In diesem Zusammenhang wurde erneut die Forderung nach einem neuen Leitbild und einem Tourismuskonzept für Wolgast laut. Letzteres, so teilte Vizebürgermeister Ralf Fischer mit, solle ab diesem Jahr erstellt werden: „Das ist noch ein langer Weg.“

Das Info-Material in diesem Kasten am Wolgaster Museumshafen ist zerknittert und längst nicht mehr aktuell. Quelle: Tom Schröter

Zunächst hat die Rege den Auftrag, ihrem Konzept Taten folgen zu lassen und die Glasvitrinen und Info-Tafeln entlang der maritimen Meile der Stadt neu zu befüllen und in ansprechender Weise in Form zu bringen. Dies soll bis Ostern abgeschlossen sein.

Von Tom Schröter