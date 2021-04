Wolgast

Jetzt im Frühling zieht es so manche Spaziergänger in die Wolgaster Anlagen. Dank der Einsatzbereitschaft vieler Helfer aus Wolgast und Umgebung ist es gelungen, die nach wie vor reizvollen Anlagen von allerlei Unrat zu befreien. Erst am Ostermontag wurde zwischen den Bäumen und Sträuchern trotz des Schneeregens wieder Müll gesammelt, der etliche Säcke füllte. Hauptsächlich Flaschen, Büchsen, Hundekotbeutel, Windeln, aber auch ein altes Waschbecken landeten so auf dem Sammelplatz.

Initiator der Säuberungsaktion war wiederum Andreas Keil. Der Peenestädter hat sich die Wiederbelebung, Pflege und Aufarbeitung der Anlagen zum Ziel gesetzt und bisher hartnäckig daran festgehalten. In mehreren Arbeitseinsätzen wurde das Areal entrümpelt, wobei Keil dank seines ausgedehnten soziales Netzwerks zumeist erfreulich viele Mitstreiter zusammentrommeln konnte.

Dachdecker-Firma unterstützt erste Bauphase

Die demolierten Info-Tafeln hat Andreas Keil inzwischen repariert. Er will sie demnächst wieder am Pavillon in den Wolgaster Anlagen aufstellen. Quelle: Tom Schröter

Nun plant Keil den nächsten Coup: „Im August wollen wir mit der Sanierung des Musikpavillons starten“, verkündet er. „In der Bauphase 1 wollen wir zusammen mit der Dachdeckerei Beling das Bühnendach instand setzen, um weitere Witterungsschäden durch eindringenden Regen abzuwenden. Dafür brauchen wir 2000 Euro, wobei das für dieses Vorhaben schon ein absoluter Freundschaftspreis ist.“ Mit der Stadtverwaltung seien die Aktivitäten in einer Vereinbarung abgestimmt.

Andreas Keil setzt stets auf den Wir-Faktor. Daher hat er die Aktion auch mit „Retten wir ein Stück Stadtgeschichte! Wertschätzen wir diesen Ort! Machen wir was draus!“ überschrieben. Wer sich der Gemeinschaftsaufgabe anschließen und diese finanziell unterstützen möchte, kann gern diesen oder jenen Geldbetrag auf das Konto IBAN DE 28 1505 050 00 011 2248 748 bei der Sparkasse Vorpommern unter dem Betreff „Stadtpark Belvedere“ einzahlen.

„In der Bauphase 2“, so informiert der Wolgaster weiter, „sind dann Arbeiten am Putz und der Fassade des Pavillons sowie Malerarbeiten vorgesehen. Hierbei unterstützen uns die Firmen Schröer, Wolf und Janeck.“ In den kommenden Jahren sollen im Belvederepark die nächsten Einzelvorhaben angegangen werden – allesamt jeweils mit Hilfe von Sponsoren, Ehrenamtlern und Firmen.

Die Info-Tafeln werden wieder aufgestellt

„Ich bin froh, dass es geklappt hat und wir jetzt offiziell anfangen können, Spenden für unsere Vorhaben einzusammeln “, erklärt Andreas Keil. „Die Anlagen sind einer der geilsten Orte in Wolgast und haben eine fast 200-jährige Geschichte.“ Die vor etwa einem halben Jahr am Pavillon aufgestellten Info-Tafeln zur Historie des ab 1843 vom Wolgaster Verschönerungsverein angelegten Parks wurden vor wenigen Wochen leider demoliert und beschmiert. Aber demnächst werden sie wieder aufgestellt, verstärkt mit Siebdruckplatten und zusätzlich gesicherten Pfosten, die in der Erde mit Metallankern stabilisiert sind. „600 Euro an Spenden sind dafür eingegangen“, berichtet Keil. „Von dem Geld haben wir das nötige Material gekauft. Der Rest geht auf das Pavillon-Spendenkonto.“

Mehrere Arbeitseinsätze haben in den Wolgaster Anlagen inzwischen stattgefunden. Viele ehrenamtliche Helfer packten mit an. Quelle: Tilo Wallrodt

Auch für die hinter dem Belvedere-Schloss befindliche frühere Kiesgrube, in der sich zuletzt das Obdachlosenheim befand, zeichnet sich möglicherweise eine Nachnutzung ab. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses stellte die Wolgasterin Pirusa Schahbasjan, die in Trassenheide ein Eiscafé betreibt, ihre Idee vor, in dem Talkessel einen Indoor- und Outdoor-Spielplatz einzurichten und damit eine Marktlücke zu schließen. Allerdings sei bislang weder die Finanzierung geklärt noch ermittelt, ob die bestehenden Häuser, die einen recht verfallenen Eindruck machen, überhaupt noch nutzbar sind.

Von Tom Schröter