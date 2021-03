Wolgast

Die evangelische Kita „Arche“ in Wolgast hat in dieser Woche ihr Frühlingfest gefeiert. Die Mädchen und Jungen pflanzten Frühlingsblumen in Kästen und verteilten diese auf dem Hof. Zudem kreierten sie Frühlingsstöcker mit Windmühlen und bunten Bändern, siebten Frühlingsschätze aus dem zur Schatzkiste umgewandelten Sandkasten und tanzten gemeinsam Zumba.

Das Fest bildete den Auftakt für das Projekt „Kinder-GARTEN-Jahr“, das von der Lotterie Bingo und der Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Entwicklung unterstützt wird. Dabei stehen die Fürsorge für die Umwelt und das eigenständige Anbauen und Ernten von regionalem Gemüse und Obst im Mittelpunkt.

„Wir haben dafür im vorigen Jahr von der Stiftung vier Hochbeete bekommen, bei deren Aufbau einige Eltern geholfen haben, und ein Obstgehölz auf unserem Kindergartenhof gepflanzt“, berichtet Kita-Leiterin Weike Klingbeil.

Von Tom Schröter