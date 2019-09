Wolgaster Ausschüsse tagen nun öffentlich

Wolgast

Die Wolgaster Stadtvertretung öffnet sich für die Bürger: Künftig sollen sowohl der Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur als auch der Bau- und Wirtschaftsausschuss öffentlich tagen. Ein entsprechender Beschluss, der am Mittwoch mit großer Mehrheit – 15 Ja-, drei Gegenstimmen bei zwei Enthaltungen – gefasst wurde, ging auf eine Initiative der AfD-Fraktion zurück, deren Vorsitzender Henry Kammel erklärte, dass seine Fraktion damit ein Wahlversprechen einlöse.

Die Fraktion SPD/Grüne/Einzelbewerber brachte indes einen Ergänzungsantrag ein, der angenommen wurde. Demnach soll es in jeder Ausschusssitzung auch einen nichtöffentlichen Teil geben, in welchem Punkte erörtert werden, die zum Beispiel personelle, finanzielle und Grundstücksangelegenheiten berühren.

In der Vergangenheit hatten Abgeordnete bereits mehrfach Vorstöße unternommen, um die Öffentlichkeit der Ausschüsse herzustellen, was in anderen Kommunen seit jeher gang und gäbe ist. Doch stets fand sich für das Anliegen keine Mehrheit beziehungsweise ein bereits gefasster Beschluss wurde kurz darauf wieder kassiert. Mit der jüngsten Entscheidung, so erklärt der Vize-Fraktionschef der AfD, Karsten Lange, „wird den Bürgern die Möglichkeit gegeben, die Arbeit der Stadtvertreter zu begleiten und bei Bedarf zu hinterfragen“.

Von Tom Schröter