Wolgast

Bauausschusschef Christoph Eigbrecht spricht von einer „historischen Entscheidung für Wolgast“. Es geht um die Entwicklung der stadteigenen Flächen an der Hufelandstraße (ehemalige Oberschule VI), an der Wilhelmstraße gegenüber der Alten Molkerei und am Fischmarkt zwischen den neuen Stadtvillen und der ASB-Kita „Brummkreisel“. „Historisch deshalb“, so verdeutlicht Eigbrecht, „weil es sich um die größten innerstädtischen Flächen handelt, die in jüngerer Zeit veräußert und überplant werden“.

In der vorigen Woche stellten im Bauausschuss in nichtöffentlicher Sitzung vier unterschiedliche Bewerber ihre Konzepte für die erwähnten drei Standorte vor. An der Hufelandstraße könnten demnach ein Pflegeheim oder Wohnungen oder ein Discounter entstehen. Die Nutzungskonzeptionen zur Entwicklung des Areals im Bereich Wilhelmstraße/Fischmarkt reichen von einer Klinik und Wohnhäusern unterschiedlicher Größe bis hin zu einer Kombination von Pflegeheim und Wohnbebauung.

Noch keine Empfehlung abgegeben

„Der Bauausschuss hat bisher für keines der Projekte eine Empfehlung abgegeben“, berichtet Vorsitzender Eigbrecht. Vielmehr habe das Gremium nach der Vorstellungsrunde die Stadtverwaltung beauftragt, mit den Bewerbern offene Fragen zu klären bzw. nachzuverhandeln. „Zum nächsten Bauausschuss am 3. Juni liegen hoffentlich alle Antworten vor, so dass dann eine Empfehlung an die Stadtvertretung abgegeben werden kann, die am 14. Juni tagt“, so der BfW-Stadtvertreter.

Zu den noch ungeklärten Punkten will sich Eigbrecht nicht öffentlich äußern, um keinen der Bewerber zu bevorzugen, wie er sagt. „Bei der Entscheidung über die einzelnen Vorhaben“, so teilt er unterdessen mit, „steht nicht der Grundstückspreis, sondern die Konzeption und deren Nachhaltigkeit im Vordergrund.“ Die Umsetzung der Pläne sei schließlich „stadtbildprägend“.

Bauausschussvorsitzender Christoph Eigbrecht Quelle: Tilo Wallrodt

In der jüngeren Vergangenheit waren zwei Großprojekte bereits öffentlich bekannt geworden. Im Januar präsentierten Vertreter der KerVita Projektentwicklungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg ihre Ideen für die Nutzung des Terrains an der Hufelandstraße. Demnach könnte hier ein vollstationäres Pflegeheim mit 120 unterschiedlich großen Einzelzimmern entstehen – eine Größenordnung, die sich gemäß den Erfahrungen der KerVita GmbH, die bereits an mehreren Standorten in MV präsent ist, als optimal erwiesen habe. Dass sich in unmittelbarer Nähe des Standortes in Wolgast-Nord zum Beispiel ein Supermarkt, eine Kindertagesstätte und eine Anlage für betreutes Wohnen befinden, sieht der potenzielle Investor als wichtige Standortvorteile an.

Eine Projektansicht des KerVita-Senioren-Zentrums „Boddensegler“, das im Herbst 2014 in Greifswald eröffnet wurde Quelle: KerVita

Klinikbetrieb und hochwertiges Wohnen

Anfang März legte das Büro Raum Visionen aus Hameln gleichermaßen eine Projektidee für das aktuell brachliegende Gelände vom Fischmarktufer bis zur Wilhelmstraße vor. Das mit „Achterwasser“ betitelte Konzept sieht hier den Bau einer Klinik mit einer Patientenzahl von 180 bis 200 bzw. rund 65 000 Belegtagen pro Jahr und die Schaffung hochwertigen Wohnraums vor.

Dreistöckige Mehrfamilienhäuser mit Eigentumswohnungen von 80 bis 150 Quadratmeter Wohnfläche in barrierefreier Ausführung sollen direkt an der Spitzenhörnbucht entstehen, während die Klinik als zwei- bis viergeschossiger Gebäudekomplex ebenfalls mit Blickrichtung zum Wasser südwestlich der Straße Am Fischmarkt angeordnet werden soll. Auf dem Grundstück in Richtung Wilhelmstraße sind dreigeschossige Mehrfamilienhäuser sowie Punkthochhäuser mit Staffelgeschoss und ein- bis zweigeschossige Einfamilienhäuser in offener Bauweise geplant. Auch für die Nutzbarmachung dieses teilweise mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) belasteten Terrains bietet der Vorhabenträger eine Lösung an.

Von Tom Schröter