Ist das Waldschloss Belvedere in den städtischen Anlagen überhaupt noch zu retten? Diese Frage drängt sich dem Betrachter inzwischen zwangsläufig auf, nachdem Vandalen das Objekt selbst und auch das Umfeld zusehends schwer verwüstet haben. Hauptsächlich Kinder und Jugendliche gingen jahrelang in dem Objekt ein und aus und sämtliches Inventar ist heute nur noch Sperrmüll.

In jüngerer Zeit hatte die Stadt im Rahmen einer Ersatzvornahme Fenster und Türen des Belvedere mit Holzplatten notdürftig verschließen lassen, um das Betreten zu unterbinden und Unfällen vorzubeugen. Mahnungen, ihrer Sicherungspflicht nachzukommen, seien bei der privaten Eigentümerin, die sich mittlerweile im Ausland in Dubai aufhalten soll, reaktionslos verhallt, heißt es aus dem Rathaus. „Auch unsere Sicherungsmaßnahme haben wir gegenüber der Eigentümerin zuvor angekündigt und ihr im Nachgang die Kosten dafür in Rechnung gestellt“, berichtet Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos), der allerdings Zweifel hat, ob die vierstellige Summe beglichen wird. Und: Eine Eingangstür am Turm steht schon wieder offen, so dass die Verletzungsgefahr nicht gebannt ist.

Das in den 1870-er Jahren gebaute Belvedere in den Wolgaster Anlagen benötigt dringend Hilfe. Quelle: Tilo Wallrodt

„Wir sind als Stadt gewillt, das Objekt wieder einer vernünftigen Nutzung zuzuführen“, sagt Weigler. Komme die Eigentümerin ihren Pflichten dauerhaft nicht nach, könne eine Enteignung die Folge sein. In einem solchen Fall könnte das unter Denkmalschutz stehende frühere Ausflugslokal von der Stadt übernommen und unter Auflagen wieder veräußert werden.

Großes touristisches Potenzial

Die Anlagen bergen laut Weigler bis heute ein nicht zu unterschätzendes touristisches Potenzial. „Wenn, und davon gehe ich aus, die Ortsumgehung 2025 fertiggestellt ist, braucht Wolgast touristische Highlights, um Urlaubsgäste von der Insel anzulocken“, so der Bürgermeister. Unter anderem deshalb sei auch geplant, den Stadtteil Wolgast-Süd inklusive der Anlagen perspektivisch als separates Sanierungsgebiet auszuweisen und auch den Stadtpark zu rekultivieren. Weigler: „Dieses Anliegen wird Bestandteil des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes sein, das bis 2035 fortgeschrieben und Ende 2020 in der Stadtvertretung beschlossen werden soll.“

Im April 2009 rief die Stadt zum Frühjahrsputz in den Anlagen auf. Mittags gab Bürgermeister Stefan Weigler für die Teilnehmer des freiwilligen Arbeitseinsatzes damals Bockwürste aus. Quelle: Stefan Brümmer

Die Wolgaster Anlagen wurden ab 1843 in Regie des Wolgaster Verschönerungsvereins angelegt und Ende des 19. Jahrhunderts erheblich erweitert. „Der Altbaumbestand ist demzufolge knapp 180 Jahre alt und muss durchforstet werden“, erklärt Weigler. Zwar seien die Anlagen offiziell als „Wald“ deklariert; dennoch obliege der Stadt die Sicherungspflicht über das Gelände, durch das viele Wege führen, die nach wie vor von so manchen Spaziergängern begangen werden.

1. Mai-Feier für 2020 am Pavillon geplant

Auch der gleichsam marode Musikpavillon im Zentrum des Parks soll nicht gänzlich in Vergessenheit geraten. Nach zum Beispiel 2009, 2010 und 2014 soll es 2020 dort wieder eine Veranstaltung geben. „In Anlehnung an eine frühere Tradition planen wir für den 1. Mai 2020 am Pavillon wieder ein Familienfest – in Verbindung mit dem alljährlichen Fußballturnier im nahen Peenestadion“, verkündet der Bürgermeister.

In der Vergangenheit wurde immer mal wieder zu Familienfesten am Konzertpavillon eingeladen, die auch gut besucht waren. Dieses Foto entstand im August 2009. Quelle: Dietrich Butenschön

Unterdessen gehen auch die seit Anfang dieses Jahres forcierten Bemühungen um Ordnung und Sauberkeit in den Anlagen weiter. Andreas Keil vom Wolgaster Jugendhaus, der die Aktivitäten koordiniert, ruft am 13. September ab 15 Uhr zum nunmehr dritten freiwilligen Arbeitseinsatz auf. Diesmal soll es speziell um Wegpflege und Müllbeseitigung gehen. Mitstreiter sind stets herzlich willkommen.

