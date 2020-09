Musik am 3. Oktober - Neu: Bläser-Hopping am Tag der Deutschen Einheit in Wolgast

Der 30. Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober soll in Wolgast alles andere als sang- und klanglos verlaufen: Das 1. Pommersche Blasorchester und zwei befreundete Bläserensembles sorgen trotz Corona für Musik.